Roma | maxi operazione antidrogra a Tor Bella Monaca | venti arresti

Manifestazione a Roma - appare Paolo Gentiloni sul maxi-schermo e la folla grida : "Buffone" : E' gremita di sostenitori della Lega e del centrodestra piazza San Giovanni a Roma. Sventolano i tricolori, tante bandiera del Carroccio, qualcuna di Forza Italia. La folla aspetta l'inizio degli interventi sul palco e in attesa dell'arrivo dei tre leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia (l

Roma. Gdf maxi sequestro a 3 cinesi 2 - 8 mln di euro : Cronaca di Roma. Tre uomini di origine cinesi sono stati intercettati dai Finanzieri del Comando Provinciale Roma con la collaborazione di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino in procinto di lasciare l’Italia alla volta di Hong Kong (Cina) senza aver dichiarato il denaro contante al seguito pari a circa 2,8 milioni di euro. Tre uomini di origine cinese, in ...

Emergenza rifiuti a Roma - addio maxi proroga. Ama : "È il collasso". FOTO : Nessun posto dove scaricare i camion dell'Ama. Rinnovata l'ordinanza Salva-Roma che consentirà di fare fronte allo smaltimento della spazzatura in attesa che tornino in piena operatività gli impianti della città e gli accordi con le altre Regioni

Roma - maxi-rissa tra ragazzi in zona Furio Camillo : calci - pugni e lancio di sassi durante lo shopping della domenica pomeriggio : calci, pugni e sassi lanciati nella folla che domenica pomeriggio si aggirava in zona Furio Camillo, a due passi dalla fermata della metropolitana. Una maxi-rissa ha coinvolto due gruppi di ragazzi all’incrocio tra via Appia e via Cesare Baronio, a Roma. Sui motivi del scontro al quale hanno partecipato – secondo i testimoni – anche alcuni ragazzi molto giovani indagano i carabinieri, che dovranno provare a ricostruire ...

Chiuso per irregolarità e anomalie sui conti il ristorante del maxiscontrino di Roma : E’ stato Chiuso il ristorante Antico Caffè di Marte, locale nel centro storico di Roma, protagonista del maxi scontrino di 430 euro a due turiste giapponesi. La polizia locale di Roma capitale, gruppo Trevi, infatti ieri sera dopo l’ennesimo controllo ha rilevato irregolarità sulla tasse di pagamento di occupazione del suolo pubblico e l’anomalia di una quota del 10 per cento applicata ai conti e non previsto per ...

Roma - chiuso e riaperto il ristorante del maxi scontrino. Multa di 5mila euro - ma per la “mancia” : Gli agenti della polizia locale hanno riscontrato che il conto corrispondeva a quanto consumato dalle due turiste

Roma - maxi scontrino da 430 euro a due turiste giapponesi : ristorante chiuso e poi riaperto. Multa da 5mila euro per la mancia “obbligatoria” : chiuso e poi, dopo neanche un giorno, di nuovo aperto. Il ristorante nel pieno centro storico di Roma che ieri è finito al centro delle polemiche per un conto salatissimo a due turiste giapponesi, 430 euro di cui 80 di mancia, dopo la denuncia è stato costretto dalla polizia locale della Capitale a chiudere i battenti, anche se per un breve periodo. La motivazione, però, non è la somma chiesta alle clienti, ma un'”irregolarità ...

Roma - maxi processo al clan Spada di Ostia : riconosciuta l'associazione mafiosa : È stata letta questo martedì 24 settembre, nell'aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma, intorno alle ore 20:30, la sentenza di primo grado nei confronti del clan Spada di Ostia. Il sodalizio criminale giudicato di stampo mafioso, negli scorsi anni si era impossessato illecitamente di tantissime attività commerciali sul lungomare della cittadina Romana. Alla sentenza hanno presenziato le autorità cittadine, come la sindaca di Roma, Virginia ...