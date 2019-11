Roberto Gualtieri | «Nazionalizzare l’Ilva è pericoloso» Ma torna la carta Cdp

Secondo Roberto Gualtieri i mercati hanno paura di un ritorno di Matteo Salvini : "Più che preoccupazione, in Europa ho registrato sorpresa per il dibattito politico italiano. C’è il pericolo di una percezione di instabilità che rischiamo di pagare sui mercati. Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, ha messo in discussione l’ancoraggio europeo dell’Italia": queste le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al termine dell'Ecofin di Bruxelles.Continua a ...

Roberto Gualtieri - Italia nel mirino dei mercati? "Temono il ritorno di Matteo Salvini : Una manovra disastrosa, né carne né pesce, anzi solo tasse. Risultato? Nel silenzio generale, lo spread sale alle stelle, con i titoli di Stato i cui rendimenti hanno superato quelli degli omologhi greci. Tutti zitti, però: al governo ci sono Pd e M5s, mica la Lega e Matteo Salvini a cui dare la col

Roberto Gualtieri al Tg3 : "La plastic tax si può rimodulare" : “Dobbiamo ridurre l’utilizzo della plastica mono uso, non posiamo prima applaudire i giovani in piazza per l’ambiento e poi non agire. Una misura che disincentiva la plastica mono uso è giusta, poi occorre rimodularla bene e sono pronto a discutere con gli operatori del settore”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in un ’intervista al Tg3.″È sorprendente che si approvi ...

Manovra - l’Italia risponde alla Commissione Ue : cosa dice la lettera del ministro Roberto Gualtieri : La Manovra approvata dal governo italiano "non costituisce una deviazione significativa" rispetto agli sforzi promessi dal nostro Paese per risanare il debito e conti pubblici: le stime del Documento programmatico di bilancio inviate a Bruxelles sono prudenti. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione Ue.Continua a leggere

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "Crisi di governo per non fare la manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Roberto Gualtieri : "Dobbiamo pagare il conto del Papeete. Manovra da 30 miliardi non sarà restrittiva" : “Abbiamo il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare. Dobbiamo farlo in modo equilibrato, puntando alla crescita... Non faremo una Manovra restrittiva, nonostante la richiesta originaria che veniva dall’Europa. Realizzeremo una piccola espansione e useremo al massimo gli spazi di flessibilità” previsti dalle regole europee. A dirlo, nel corso di Mezz’ora in più, su Raitre, è il ...

Roberto Gualtieri : "La manovra non sarà restrittiva - da circa 30 miliardi" : “Non faremo una manovra restrittiva, nonostante la richiesta originaria che veniva dall’Europa. Realizzeremo una piccola espansione e useremo al massimo gli spazi di flessibilità” previsti dalle regole europee. A dirlo, nel corso di Mezz’ora in più, su Raitre, è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, alla vigilia della presentazione in Consiglio dei ministri dei numeri della prossima ...

Parlamento Ue - Irene Tinagli (Pd) presidente della commissione economica : succede a Roberto Gualtieri : “Ringrazio per la fiducia, abbiamo moltissime sfide interessanti che ci aspettano”. Irene Tinagli si è rivolta così ai membri della commissione Econ (commissione per i problemi economici e monetari) del Parlamento europeo, che l’ha eletta per acclamazione presidente nel corso di una seduta della stessa commissione convocata ad hoc a Strasburgo. L’eurodeputata dem succede a Roberto Gualtieri, nominato ministro ...

Claudio Borghi contro Roberto Gualtieri - ricompare un video sulle presenze in Parlamento Ue : "Che figura" : La sinistra utilizza sempre la stessa arma: attaccare la Lega sulle presenze nel Parlamento europeo. "Una leggenda" come definisce Claudio Borghi in un video ritornato allo scoperto. Il deputato leghista, ospite a Coffee Break, si è sentito dire dal neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri che

Pensioni : Q100 verso la conferma - Roberto Gualtieri : 'Andava fatta diversamente' : È passato esattamente un anno da quando il governo sostenuto da Lega e Movimento Cinque Stelle era pronto al braccio di ferro con l'Europa. Sul tavolo c'era la necessità di aumentare il debito pubblico per finanziare misure come il reddito di cittadinanza e soprattutto Quota 100. Ad un anno di distanza è cambiato il ministro dell'Economia ed oggi al timone del Mef c'è l'europeista Roberto Gualtieri. Quando resta poco tempo prima di entrare nel ...