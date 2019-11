Riace | il Tribunale dichiara decaduto il sindaco leghista Trifoli | “Era ineleggibile”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) IldiToninoè ineleggibile. Lo ha stabilito ilcivile di Locri che poche ore fa ha depositato la sentenza in cui i giudicino anche la sua “decadenza” dalla carica di primo cittadino, a poco più di 5 mesi dalle elezioni avvenute nel maggio scorso. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Francesco Rotundo nell’interesse di Maria Spanò, la candidata ache, nella sua lista, aveva inserito anche Mimmo Lucano al quale non era stato consentito di fare campagna elettorale perché, all’epoca, sottoposto ancora al divieto di dimora. La sentenza sarà esecutiva soltanto dopo i tre gradi giudizio. Tuttavia la Prefettura si è costituita in giudizio controe ha depositato un parere del ministero dell’Interno in cui viene certificata l’ineleggibilità: è possibili quindi anche la via del commissariamento di. Ex ...

