Riace | il tribunale di Locri dichiara decaduto il sindaco leghista Trifoli

Fonte : repubblica

(Di lunedì 11 novembre 2019) Per i giudici, che hanno accolto il ricorso, non aveva diritto all’aspettativa e non poteva candidarsi nel Comune in cui era vigile urbano. L'ex primo cittadino Mimmo Lucano: "Non mi interessano le questioni legali, la vera battaglia è costruire un'alternativa"

