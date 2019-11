Riace - decaduto sindaco leghista Trifoli : “Sono sconcertato” : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Ho appreso da poco delle decisione del Tribunale di Locri, resto sconcertato sulle motivazioni”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos il sindaco di Antonio Trifoli a seguito della sentenza del Tribunale di Locri che ha accolto la richiesta del gruppo di minoranza consiliare guidato da Maria Spanò sull’ineleggibilità del sindaco di Riace Antonio Trifoli. “Con questa ...

Il sindaco di Riace era incandidabile : il tribunale dichiara decaduto Antonio Trifoli : Il nuovo sindaco di Riace - sostenuto dalla Lega - era incandidabile e, da oggi, è decaduto. Il tribunale di Locri ha dichiarato Antonio Trifoli, successore di Mimmo Lucano, decaduto dalla carica del paese della Locride divenuto simbolo dell’accoglienza e poi travolto dall’indagine nei confronti di Mimmo Lucano.Il collegio, presidente Antonella Stilo, giudice Andrea Amadei e relatore Roberta Rando, ha accolto totalmente il ...

Riace - il Tribunale dichiara decaduto il sindaco leghista Trifoli : “Era ineleggibile” : Il sindaco di Riace Tonino Trifoli è ineleggibile. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Locri che poche ore fa ha depositato la sentenza in cui i giudici dichiarano anche la sua “decadenza” dalla carica di primo cittadino, a poco più di 5 mesi dalle elezioni avvenute nel maggio scorso. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocato Francesco Rotundo nell’interesse di Maria Spanò, la candidata a sindaco che, nella sua lista, aveva ...

