Repubblica | danneggiata l’auto di Zielinski La polizia indaga su collegamenti con il

(Di lunedì 11 novembre 2019) Dopo l’intrusione nella casa di Allan, un altro episodio di criminalità che ha come vittima un calciatore del Napoli. Stavolta è toccato a Piotr. La sua auto è stataieri da ignoti. Lo raccontaNapoli. I fatti Ieri mattina la moglie del centrocampista polacco, Laura Slowiak, si è recata sulla spiaggia di Varcaturo con il labrador Mia. Dopo la passeggiata sulla spiaggia, al momento di tornare a casa, ha trovato la sua Smart. Strappati navigatore e stereo, rotto il vetro del finestrino dal lato passeggero. Laura, spaventata, ha avvertito il marito, che è andato a tranquillizzare la moglie e a recuperare la Smart.racconta che questa mattina, prima di partire per gli impegni in Nazionale,andrà a denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine. Che, aggiunge il quotidiano, hanno già le antenne dritte dopo ...

