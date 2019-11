Report Anticipazioni | stasera la quarta puntata su Rai3

Report Anticipazioni : stasera la prima puntata della nuova stagione : Al via la nuova stagione con Sigfrido Ranucci, vi sveliamo i temi che verranno trattati in questa prima puntata .

Anticipazioni Report : il programma torna su Rai 3 e apre con un'indagine sul Moscagate : Oggi lunedì 21 ottobre torna su Rai 3 Report e promette di far parlare molto di sé. Il programma di inchieste, caposaldo storico della terza rete della Rai, tornerà infatti parlando di alcune inchieste che promettono di far discutere parecchio. In particolare, l'inchiesta che, almeno alla vigilia, promette di far parlare maggiormente di sé è quella sul rapporto fra la Lega di Matteo Salvini e la Russia di Putin. Secondo le Anticipazioni, ...