Rally Australia 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

World Solar Challenge - al via in Australia il Rally delle auto solari : Al via la nuova edizione del World Solar Challenge (13-20 ottobre), il rally per veicoli a energia Solare che attraversa l’intero continente Australiano, da Darwin ad Adelaide, lungo 3000 km di strade remote, usando solo l’energia Solare. La gara biennale, che si tiene dal 1987 è un banco di prova dell’energia Solare applicata ai veicoli. Partecipano oltre 40 squadre di 21 Paesi. L’Italia è presente anche quest’anno ...