Radon | i dati della Calabria nell’Atlante della Commissione Europea per la radioattività

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ben 1085 punti di misurazione nelle cinque province calabresi, 267 comuni sinora coinvolti sui 404 presenti nella regione; edifici pubblici, come scuole, municipi, ospedali, ma anche tante private abitazioni di cittadini che hanno aderito alla richiesta di misurare nelle proprie case. E’ un campione robusto, sebbene “in progress” considerati i Comuni che ancora mancano all’appello, quello che l’Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente) anche quest’anno ha trasmesso in questi giorni all’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) per aggiornare il database nazionale riferito alla misurazionepresenza di gasin luoghi di vita e di lavoro. La trasmissione di questiall’ISIN rappresenta qualcosa di storico per la; fino al 2010, infatti – ossia prima che l’Arpacal iniziasse a misurare la presenza ...

