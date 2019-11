“Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta” | le vittime di Rigopiano sono state

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) 18 gennaio 2017. Farindola, Hotel. Una valanga travolge la struttura. Muoiono 29 persone, tra clienti e dipendenti. Di chi è la colpa? Della valanga? In parte, forse. Ma la responsabilità primaria è imputabile a persone ed enti ben più concreti: Comune e Prefettura.la. Questo rispondeva la signora Daniela Acquaviva, funzionaria della Prefettura, alla richiesta di aiuti arrivata nel pomeriggio da Quintino Marcella, allertato da Giampiero Parete che era scampato alla valanga per una causalità, ma che aveva moglie e figli sotto le macerie,e ritrovati vivi dopo ore di agonia. E in questa frase è racchiusa tutta l’essenza di questa tragedia: l’inefficienza, la mancanza di professionalità, l’incompetenza, l’incapacità di comprendere che le scosse di terremoto delle ore precedenti, sommate all’hotel ...

PaoloBMb70 : sicuro che ho viste cose, situazioni che costano 'un occhio dalla testa' e NON valgono un *****...! E poi, PURTROPP… - CloudsInClod : @PattyBel86 @marcofantasiatw il caso isolato, purtroppo, ci sarà sempre. La famosa mamma dei cretini non smetterà m… - xcamaleontex : @yenisey74 Non essere così ottimista mia cara. La mamma degli imbecilli è sempre incinta purtroppo. -