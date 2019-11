Pubblico impiego | sblocco del turn over e nuove assunzioni | 48 mila solo nella scuola

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Dopo anni in cui ilha vissuto una fase di stallo in tema, lo Stato ha disposto, per la pubblica amministrazione, lodelovvero del meccanismo secondo cui per ogni unità che cessa il rapporto di lavoro per pensionamento o altre cause ne subentra un’altra attraverso concorso o scorrimento di graduatorie precedenti. Per le sole Amministrazioni locali come Regioni o Enti locali, si potrà addirittura superare il merocon rapporto 1 ad 1 e sarà possibile effettuare ancora più, vincolandole a parametri differenti dai pensionamenti; non si terrà più conto delle uscite dei dipendenti ma della disponibilità dei bilanci. Quanto precedentemente descritto è stato confermato dalla ministra della Funzione Pubblica Dadone in un’intervista recentemente rilasciata ove specificava che si mira a potenziare l’efficienza nei pubblici ...

fnpcisler : RT @CislNazionale: ???'Si respira un clima insopportabile, avverso alle imprese ed ai lavoratori. Si inizino a trovare le risorse per cresci… - FnpCisl : RT @CislNazionale: ???'Si respira un clima insopportabile, avverso alle imprese ed ai lavoratori. Si inizino a trovare le risorse per cresci… - cislprpc : RT @CislNazionale: ???'Si respira un clima insopportabile, avverso alle imprese ed ai lavoratori. Si inizino a trovare le risorse per cresci… -