Pubblica amministrazione | ministeri | 150milaassunzioni annue tra il 2020 e 2023 per turnover

Pubblica amministrazione - ministero : 150mila assunzioni annue per turnover : Il turnover torna al 100% anche per gli statali in senso stretto. La spesa per chi esce potrà essere interamente riversata su nuovi ingressi. Anzi nelle Regioni, prevede un decreto ad hoc, si potranno fare ancora più assunzioni, ancorandole a parametri diversi dai pensionamenti

Pubblica amministrazione - da venerdì via i limiti alle assunzioni : torna il turnover in tutti i rami dello Stato : Pubblica amministrazione pronta allo sblocco totale delle assunzioni. Dal 15 novembre il turnover torna al 100% anche per gli statali in senso stretto. La legge di Bilancio del 2019 aveva rinviato a venerdì prossimo, lo sblocco delle assunzioni nei ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Dopo anni di sbarramenti, in ottica spending review, cadono quindi gli ultimi limiti al ricambio del personale, per cui la spesa per chi esce ...

Sviluppo - innovazione - tecnologia - sostenibilità : un dialogo tra scienza - imprese e Pubblica amministrazione : L’acqua una risorsa per uomo, ambiente, scienza e tecnologia. Risorsa vitale e irrinunciabile, l’acqua mostra sempre più di essere vulnerabile. Se, da una parte, i settori interessati fanno delle risorse idriche un ambito di elevata competizione (energia, agricoltura e domestico/potabile in primis), allo stesso tempo gli impatti e le minacce dei cambiamenti climatici possono insistere su un ambito già di per sé fragile. Le più recenti politiche ...

Decadenza del credito verso la Pubblica amministrazione e 252 disp att cc : Cassazione 6.6.2019 n 15315 Il termine di Decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni è applicabile dall'entrata in vigore della norma (25 novembre 2003) anche alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva deve essere iniziata a pena di Decadenza, entro un anno dal 25 novembre 2003.Continua a leggere

Statali - la ministra Dadone : «Troveremo i 5 miliardi per la Pubblica amministrazione» : ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone, da poco è sbarcata in un dicastero chiave, lei 5Stelle, tra i più giovani rappresentanti del governo, ma che piano ha per...