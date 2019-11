Psicologia del cashmere e il potere della moda sostenibile sulle nostre menti

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il destino di una maglia inè quello di essere molto amata per tanti anni e per questo motivo rientra per natura nella. Lo spiega un’esperta, l’attrice ambientalista Suzy Amis, moglie di James Cameron e promotrice di iniziative come il Red Carpet Green Dress, che porta laagli Oscar: «Ho un debole per il. Anche se non è un tessuto particolarmente, investo in qualità, quindi ènel senso che non è unada buttare dopo poco tempo». Oltre alla qualità del filato, ilsembra avere implicazioni psicologiche che ci portano a conservarlo a lungo, come elemento integrante del nostro benessere. Questo punto è particolarmente caro a un brand come Falconeri che lavora ilperché sia longevo, perché i suoi capi possano diventare parte di una vita intera o addirittura di un’eredità. ...

