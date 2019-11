Processo tributario telematico | servizi online non disponibili | cosa fare

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 11 novembre 2019): comein caso di intà sei. La circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, emanata dal Dipartimento delle finanze, sulle disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale, e sulle modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti processuali, relativamente al, ha affrontato le situazioni di criticità delle notifiche telematiche nei casi di: mancata indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto introduttivo, qualora lo stesso non sia reperibile nei pubblici elenchi; la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (ad es., se la casella è incapiente o inattiva); notifica a soggetto non obbligato ad essere titolare di un indirizzo PEC, che comunque non è stato indicato nel primo atto difensivo. Scarica qui la ...

