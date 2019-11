Prete pedofilo arrestato a Caserta confessa | Ho abusato della bambina di 11

Il coraggio della bimba : incastra il Prete pedofilo : Gli adulti non le credevano quando a fatica cercava di raccontare quello che da mesi era costretta a subire dal prete della sua parrocchia. Ma non si è persa d'animo, nonostante i suoi 11 anni non ancora compiuti, e ha trovato il modo di farsi ascoltare, portando le prove che nessuno avrebbe potuto ignorare: le registrazioni degli incontri in cui il religioso abusava di lei. Così si è salvata da sola, facendo arrestare don Michele Mottola, ...