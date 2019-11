Porsche 911 - Collaudi in Francia per la nuova Turbo

Porsche 911 - La GT3 Touring Package scende in pista : A seguito del successo commerciale della prima versione, la Porsche 911 GT3 Touring Package potrebbe tornare anche per la serie 992. A confermarlo sono le recenti foto spia raccolte al Nürburgring. Una GT3 senza ala. La Touring Package, apparsa per la prima volta sulla precedente 991 restyling, unisce la meccanica della GT3 a un look meno aggressivo e privo dell'alettone posteriore fisso, riprendendo di fatto la formula che ha stregato i ...