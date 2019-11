Peugeot 2008 - In Italia con prezzi da 21 050 euro

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 11 novembre 2019) La seconda generazione dellafa il suo debutto sul mercatono. Derivata dalla rinnovata 208, è proposta a partire da 21.050Benzina, diesel ed elettrica da subito. I clienti potranno da subito scegliere tra le versioni a benzina, diesel e l'elettrica. Per le prime troviamo il tre cilindri Puretech nelle versioni 100,130 e 155 con il cambio automatico otto marce di serie sul più potente e opzionale sul 130 CV. Sullediesel troviamo invece il 1.5 quattro cilindri da 100 e 130 CV con quest'ultimo proposto solo con l'EAT8. Spicca infine l'elettrica e-da 136 CV, powertrain analogo alla e-208 e alla cugina DS 3 Crossback. Da notare che la Puretech 100 e la Puretech 130 EAT8 saranno effettivamente in consegna a partire da marzo 2020. La entry level Active. La versione base Active offre di serie gli attacchi isofix posteriori, i sensori luci e pioggia, l'Active ...

