Perde controllo della moto in zona Colosseo | morto centauro

Governo : Bersani - ‘progetto alternativa o si rischia di Perdere controllo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Bisogna assolutamente recuperare la situazione. Non è possibile togliere tasse per miliardi e passare per il Governo delle tasse solo per fibrillazioni e questioni interne. Non c’è la comprensione, al fondo, dell’esigenza di costruire un’alternativa a una destra che può portare danni profondissimi al paese, rendendolo più povero e più autoritario”. Lo dice Pier Luigi Bersani a ...

Autobus Perde il controllo in autostrada : 33 feriti - 4 in gravi condizioni : Siamo a Parigi, dove un Autobus della compagnia Flixbus in viaggio tra la capitale francese e Londra è finito fuori strada, i feriti sono 33, quattro in gravi condizioni. Secondo quanto riferiscono i media francesi, citando la prefettura della Somme, l’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di domenica 3 novembre, sull’autostrada francese A-1 fra Amiens e Saint Quentin. L’Autobus era in viaggio da Parigi verso Londra e alcuni dei feriti ...

Pescara - Perde il controllo dell’auto e si ribalta : il figlio di 3 anni - sbalzato fuori - muore : Tragedia a Rosciano, in provincia di Pescara, dove un bambino di soli tre anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'automobile guidata da sua madre, una donna di 32 anni. Nella vettura anche un'altra figlia, di 6 anni, e lo zio, di 31 anni, fortunatamente rimasti illesi.Continua a leggere

Si sottrae all'alt dei carabinieri e Perde il controllo dell'auto : arrestato pusher : Fonte foto: carabinieri di BrindisiSi sottrae all'alt dei carabinieri, ma si ribalta con l'auto e viene arrestato 1Sezione: Cronache Tag: cocaina incidente arresto Emanuela Carucci Il fatto è accaduto a Oria, in provincia di Brindisi. A finire in manette è un giovane di 22 anni che è stato ...

Trento - Perde il controllo della Jeep e precipita per un centinaio di metri : è salvo : A recuperare un cinquantenne di Caldes (Trento) finito in un dirupo ci ha pensato il Soccorso Alpino. L'incidente è avvenuto su una strada forestale, tra località Contre e Malga Grumo. L’uomo, cosciente, è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.Continua a leggere

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro lo spartitraffico : morto un 23enne : Il terribile incidente è avvenuto intorno all'1.45 di martedì 8 ottobre su via Salaria, all'altezza di Montelibretti, nei...

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo scarica e umilia Andrea : "Fai schifo" - lui Perde il controllo : Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 lunedì 23 settembre, Nathalie Caldonazzo ha richiesto il falò di confronto anticipato al compagno Andrea Ippoliti. La Caldonazzo, esasperata dai tanti filmati dove ha visto il suo compagno flirtare in modo spintissimo con la

Temptation Island Vip - entrano Alex Belli e Delia Duran : raptus di Mila Suarez - Perde il controllo : Maria De Filippi ha deciso di colmare il vuoto lasciato a Temptation Island Vip dalle coppie che hanno prematuramente abbandonato il format in onda su Canale 5, e lo farà con la coppia Alex Belli e Delia Duran. I due approderanno in Sardegna nel corso della prossima puntata, ma già l'ex del 36enne M

Calabria - 48enne Perde il controllo dell'auto e muore : Un drammatico incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di 48 anni. La dinamica di quanto è accaduto risulta essere ancora poco chiara, ma sembrerebbe che la vittima abbia perso il controllo dell'autovettura andandosi a schiantare contro un uliveto. Il personale medico, nonostante il tempestivo intervento, non ha potuto fare nulla. Sul luogo del sinistro le forze dell'ordine stanno cercando ...

Perdere peso e tenerlo sotto controllo - ecco come secondo la scienza : Perdere peso e tenerlo sotto controllo non è affatto semplice, la dieta ipocalorica ha ridotto drasticamente la quantità di cibo che mangi ogni giorno, ma riesci a dimagrire molto lentamente o, addirittura, non dimagrisci affatto dopo una prima perdita importante di peso. Inoltre, con l’abbondanza eccessiva di cibi gustosi e (Continua a leggere)L'articolo Perdere peso e tenerlo sotto controllo, ecco come secondo la scienza è stato ...

Perdere peso e tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue : un aiuto da una particolare dieta : Una interessante ricerca è stata presentata in occasione del 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete: lo studio, condotto dalla Physicians Committee for responsible medicine di Washington su un campione di 147 adulti in sovrappeso ma non affetti da diabete, ha evidenziato che un periodo di 16 settimane di dieta vegana può aumentare il microbiota intestinale, che determina un miglioramento del peso corporeo ed il ...

Perde il controllo dell'auto e travolge una bici : morto un 26enne : Intorno alle 6.30 di sabato 14 settembre, un 28enne italiano ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un ciclista...

Perde il controllo della moto e si schianta sul lungomare - Alberto Profumo muore a 18 anni : Dramma a Genova nella notte. Un giovane di 19 anni, Alberto Profumo, è morto nella notte, nel reparto di rianimazione dell’ospedale. Fatale è risultato un incidente in moto sul lungomare Capena avvenuto nel tardo pomeriggio.\\Avrebbe dovuto compiere i 19 anni nell'ottobre prossimo ma la sua giovane vita si è spenta per sempre dopo una inutile corsa in ospedale a causa di un terribile incidente stradale che si è rivelato fatale. Il diciottenne ...