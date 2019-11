Pensioni ultime notizie | manifestazione Cgil a Roma | i temi della protesta

Pensioni ultime notizie : Quota 100 o Quota 103 - le differenze : Pensioni ultime notizie: Quota 100 o Quota 103, le differenze Pensioni ultime notizie: Quota 100 non si tocca almeno fino al 31 dicembre 2021; successivamente però, se non si trova una forma di pensionamento anticipato alternativa, bisognerà aspettare i 67 anni e due mesi per uscire dal mondo del lavoro. Pensioni ultime notizie: cosa c’è dopo Quota 100? Quota 100 non verrà rinnovata a scadenza, quindi, se non sarà prevista una misura ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 o Quota 103 - le differenze : Pensioni ultime notizie: Quota 100 o Quota 103, le differenze Pensioni ultime notizie: Quota 100 non si tocca almeno fino al 31 dicembre 2021; successivamente però, se non si trova una forma di pensionamento anticipato alternativa, bisognerà aspettare i 67 anni e due mesi per uscire dal mondo del lavoro. Pensioni ultime notizie: cosa c’è dopo Quota 100? Quota 100 non verrà rinnovata a scadenza, quindi, se non sarà prevista una misura – ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Cottarelli “peggiorato costo previdenza” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Cottarelli “peggiorato costo previdenza” Il direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli ha scritto un libro intitolato “Pachidermi e Pappagalli” edito da Feltrinelli, nel quale smonta alcune bufale che hanno girato (e continuano a girare) attorno all’economia. Per l’occasione è stato intervistato dal Corriere della Sera, rilasciando dichiarazioni importanti sul tema ...

Pensioni ultime notizie : Durigon “previdenza dimenticata dall’esecutivo” : Pensioni ultime notizie: Durigon “previdenza dimenticata dall’esecutivo” Se le parole chiave della precedente Legge di Bilancio erano Quota 100 e reddito di cittadinanza, quelle della prossima Manovra sarà lotta all’evasione fiscale. Sul tema previdenziale c’è poco o quasi nulla da registrare. Importanti le proroghe di Opzione Donna e Ape Sociale, ma ancora nulla per esodati e lavoratori precoci. Inalterata Quota 100, che dovrebbe arrivare ...

Pensioni ultime notizie : assegno di garanzia precari e over 50 : L’assegno di garanzia sarà tra gli attori protagonisti del prossimo confronto tra governo e sindacati che dovrebbe avvenire a partire dal prossimo gennaio e che avrà come oggetto la riforma generale del sistema previdenziale. Sulle Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e la soddisfazione da parte dei sindacati relativa all’apertura di un nuovo tavolo di discussione dove poter parlare non solo ...

Pensioni ultime notizie : aumento assegni - Cgil contro esecutivo : Nella Manovra 2020 non ci sarà spazio per le Pensioni, già principali protagoniste della scorsa Legge di Bilancio, con l’introduzione di Quota 100. Per il prossimo anno ci sarà una proroga di Ape social e Opzione Donna, ma nulla più. Per quanto riguarda gli assegni Pensionistici, invece, questi ultimi registreranno un aumento che dire mini è dire poco (circa 3 euro), a fronte della rivalutazione degli assegni verso la quale il governo ha ...

Pensioni ultime notizie : Italia Viva contro il governo sugli assegni : Fanno discutere le microtasse inserite nella Manovra 2020: si parla di plastic tax, sugar tax, imposte sulle auto aziendali. E c’è una parte della maggioranza che, nonostante il progetto largamente condiviso (per dirla con il ministro dell’Economia Gualtieri), sembra voler prendere le distanze. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio la ritrosia di Italia Viva verso l’introduzione delle microtasse, come quelle sulla plastica. ...

Pensioni ultime notizie : mini aumento 2020 - scontro governo-sindacati : Pensioni ultime notizie: mini aumento 2020, scontro governo-sindacati Pensioni ultime notizie: continua lo scontro tra governo e sindacati sulla mini rivalutazione dei trattamenti previdenziali compresi tra 1.522 e 2.029. Pensioni ultime notizie: tre euro in più all’anno Gli assegni previdenziali di importo compreso tra 1.522 e 2.029 euro subiranno un innalzamento di tre euro all’anno per la rivalutazione delle Pensioni prevista dalla ...

Pensioni ultime notizie : Ape social e opzione donna confermati nel 2020 : Pensioni ultime notizie: Ape social e opzione donna confermati nel 2020 Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proroga ufficiale e definitiva di Ape sociale e opzione donna, le due misure di accesso alla pensione in anticipo riservata ad alcune tipologie di lavoratrici e lavoratori. Non che sia una grande sorpresa, visto che il governo l’aveva ampiamente confermato già settimane addietro, ma fa notizia comunque l’ufficialità sulla ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Furlan Cisl “non va toccata” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Furlan Cisl “non va toccata” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, su Quota 100 e sul suo mantenimento. Il 16 novembre, nella città di Roma, è stata organizzata una manifestazione unitaria nazionale dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e proprio in quest’occasione il sindacato coglierà la possibilità di dialogare a distanza con ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Catalfo rivendica i risultati : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Catalfo rivendica i risultati In occasione dell’iniziativa Sindaci d’Italia organizzata a Roma e promossa da Poste Italiane, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha parlato di Quota 100 e dei benefici che la nuova pensione anticipata ha portato, soprattutto in termini di rilancio occupazionale nella pubblica amministrazione. E proprio su Poste Italiane il ministro Catalfo si è soffermata, ringraziando la ...

Pensioni ultime notizie : Bellanova “battaglia contro Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Bellanova “battaglia contro Quota 100” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova su Quota 100 e sulle priorità che bisogna mettere in carenza di risorse. L’esponente di Italia Viva punta il dito contro Quota 100, ufficializzando la misura come bersaglio principale del partito, un po’ com’è stata la legge Fornero per la Lega, e pone ...

Pensioni ultime notizie : Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” La Manovra 2020 potrà essere certamente migliorata, ma Quota 100 non si tocca. Questo il concetto chiave espresso da Luigi Di Maio, in visita al cantiere Terni-Rieti, che ha voluto frenare le intenzioni di Matteo Renzi e del suo nuovo partito, Italia Viva, che ha deciso di mettere nel mirino proprio la misura di pensione anticipata Quota 100. Il ministro degli Esteri, ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - Zingaretti “serve un compromesso” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Zingaretti “serve un compromesso” Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, rilasciate mercoledì 23 ottobre nella puntata di Porta a Porta. Oggetto della discussione, tra gli altri, Quota 100: la nuova misura di pensione anticipata che attualmente sembra essere contesa tra abolizione e mantenimento fino alla scadenza ...