Pedullà | “Grave che Ancelotti non riesca a curare il male del Napoli”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo, tramite il suo portale alfredopedulla.com, scrive in merito al delicatissimo momento del Napoli Secondogli azzurri mostrano una stanchezza mentale che è anomala in questa fase della stagione: “Se Napoli-Genoa si stesse giocando ora, in questi minuti, probabilmente staremmo ancora sullo 0-0. La cosa più preoccupante, più assurda, è che nello scaricabarile in casa azzurra gli alibi sono diecimila e tutti pensano di aver ragione. La verità è che un organico del genere dovrebbe avere uno straccio di gioco almeno per cinque partite di fila, non per una notte (quella contro il Liverpool), poi chisseneimporta. Il problema del Napoli era quello di prendere un allenatore di nome, e che nome, per dimenticare le tre stagioni di Sarri. Quando si parlava di calcio, si produceva calcio, si godeva per lo ...