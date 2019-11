Patrizia De Blanck l’uomo che frequenta è un politico famoso ed è sposato

Patrizia De Blanck scopre in tv che l’uomo che frequenta è sposato : Patrizia De Blanck durante un’ospitata a “Pomeriggio Cinque” ha scoperto un’indiscrezione che sembra aver troncato sul nascere una sua presunta relazione. Non si conosce l’età dell’uomo frequentato dalla contessa, ma Roger Ghart, opinionista in studio, ha sganciato la bomba dopo aver sentito il suo intervento contro chi sceglie amanti troppo giovani. «Parli tu che stai uscendo con un politico famoso e pure sposato. Tutti sanno ...

Pomeriggio 5 - Patrizia de Blanck : "Sto frequentando un politico molto famoso" ma scopre che lui è sposato (VIDEO) : A Pomeriggio cinque si parla di Toyboys e Cougar, in studio con Barbara d'Urso è presente Patrizia de Blanck per parlare dell'argomento. Tutto inizia dal gossip su Wanda Fisher, la sosia di Ivana Spagna fotografata mentre bacia un ragazzo molto più giovane di lei (27enne). La De Blanck, diretta come suo solito, attacca l'ospite: "Fa un po' schifo, ma non voglio andare nei particolari perché ognuno fa quello che gli pare".L'affermazione rimbalza ...

