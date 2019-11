Paolo Del Debbio | Luigi Bisignani | Lui l' asso nella manica del centrodestra

“Che tempo che fa” – Settima puntata del 10 novembre 2019 – GiamPaolo Morelli - Fanny Ardant - Manuel Bortuzzo tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Settima puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Rai 3 e gli ultimi due su Rai 1, il programma quest’anno passa a Rai 2. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti […] L'articolo “Che tempo che fa” – Settima puntata del 10 novembre 2019 – Giampaolo Morelli, Fanny Ardant, ...

Quelli che il calcio – Settima puntata del 10 novembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Settima puntata della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, […] L'articolo Quelli che il ...

Napoli ancora in crisi - solo 0-0 col Genoa tra i fischi del San Paolo : Il Napoli non scaccia la crisi generale e si ferma sullo 0-0 nella dodicesima giornata di campionato di Serie A contro il Genoa.

Oroscopo Paolo Fox - le previsioni della settimana dall'11 al 17 novembre 2019 : Amore, fortuna, lavoro: cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni dell'astrologo più seguito dagli italiani pubblicate su...

Paolo Fox : oroscopo del giorno (10 novembre) e della settimana : oroscopo del giorno e della settimana di Paolo Fox: previsioni di oggi, 10 novembre 2019 Dal numero di DiPiù “Stellare” di novembre, uscito in edicola all’inizio del mese, sveliamo in questo articolo alcune informazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi e della settimana prossima, per ciascuno dei dodici segni. L’oroscopo settimanale e del giorno (domenica 10 novembre 2019) di Paolo Fox dei nati ...

Il Napoli si è smarrito. Non vince da Salisburgo. 0-0 col Genoa tra i fischi del San Paolo : Finisce tra i fischi. I calciatori restano in campo e provano a salutare ma vengono travolti dai fischi. Ancelotti entra negli spogliatoio subito dopo il fischio finale. Il clima è quello che è. Si alza il classico coro: “Andate a lavorare”. Il Napoli pareggia anche col Genoa: 0-0 al San Paolo. Fino a questa sera il Genoa aveva conquistato un solo punto in trasferta. Il Napoli non vince dalla serata di Salisburgo: 23 ottobre.Dopodiché pareggio ...

