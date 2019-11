Panchina Udinese | Marino esce allo scoperto | poi si parla di Napoli e Cristiano Ronaldo

Panchina Udinese - l’idea della dirigenza bianconera fino alla fine del campionato e per la prossima stagione : Panchina Udinese – Sono ore di valutazione in casa Udinese, la squadra bianconera è in ripresa e nell’ultimo match è arrivato un fondamentale successo in trasferta contro il Genoa. Nell’ambiente adesso è tornata un pò di fiducia in vista del proseguo della stagione, la squadra è competitiva per raggiungere l’obiettivo salvezza, può contare su calciatori in grado di fare la differenza, il gruppo ha bisogno solo di un ...

L’Udinese cambia : esonerato Tudor - per ora in Panchina ci va il vice : L’Udinese ha esonerato Igor Tudor. La decisione della società è arrivata dopo le ultime due sconfitte contro Atalanta e Roma, con ben 11 gol subiti. In attesa di scegliere un nuovo allenatore, contro il Genoa in panchina ci sarà Luca Gotti, il vice del tecnico croato. L'articolo L’Udinese cambia: esonerato Tudor, per ora in panchina ci va il vice sembra essere il primo su ilNapolista.

Udinese - esonerato Tudor : paga gli 11 gol subiti in due giornate. Tre in corsa per la Panchina : Appena due giornate fa aveva la miglior difesa del campionato con appena 6 gol subiti. Poi sono arrivati improvvisamente il 7 a 1 contro l’Atalanta e il 4 a 0 contro la Roma. La bellezza di 11 gol che sono costati a Igor Tudor la panchina dell’Udinese: la società bianconera ha comunicato l’esonero del tecnico, ex difensore della Juventus, e affidato temporaneamente la panchina al suo collaboratore Luca Gotti che dirigerà la ...

Udinese - Tudor esonerato/ Il vice Gotti in Panchina contro il Genoa - poi Colantuono? : Udinese, Tudor esonerato: il tecnico dei bianconeri è stato sollevato dal suo incarico, contro il Genoa ci sarà il vice-Luca Gotti

Udinese - colpo di scena : Gotti verso la Panchina nella sfida contro il Genoa : panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, il club bianconero sta disputando una stagione veramente deludente ed adesso rischia seriamente in chiave salvezza. Per questo motivo la dirigenza bianconera ha deciso per il ribaltone in panchina, Igor Tudor non sarà più l’allenatore dell’Udinese. La decisione è stata presa, non sembrano esserci margini per tornare indietro sulla decisione, Tudor non ha più la ...

Panchina Udinese - Tudor verso l’esonero : atteso ad ore il ribaltone : Panchina Udinese – Crisi sempre più evidente in casa Udinese, la squadra di Tudor è reduce da due sconfitte pesantissime, la prima in trasferta contro l’Atalanta con il clamoroso risultato di 7-1, la seconda in casa contro la Roma, 0-4 il risultato nonostante la superiorità numerica e ben 3 gol presi con l’uomo in più. Nel complesso la stagione del club bianconero può essere considerata deludente e ben al di sotto delle ...

Panchina Udinese - l’avventura di Tudor giunta ormai al capolinea : esonero vicinissimo per il croato : Le due pesantissime sconfitte subite contro Atalanta e Roma hanno spinto il club bianconero a profonde riflessioni, che dovrebbero determinare entro oggi l’esonero del croato Il destino di Igor Tudor sembra essere ormai segnato, la sua avventura sulla Panchina dell’Udinese pare sia giunta al capolinea. Le due sconfitte subite contro Atalanta e Roma, nonché gli undici gol incassati in quattro giorni, hanno spinto la dirigenza ...

Tudor esonerato?/ Udinese in crisi - altra sconfitta : tre opzioni per la Panchina : Tudor esonerato? Udinese in crisi, sconfitta anche dalla Roma: panchina traballa. Tre opzioni per la sostituzione dell'allenatore croato. Ecco chi sono.

Panchina Udinese - Tudor sulla graticola : già individuato l’eventuale sostituto : Panchina Udinese – E’ una situazione delicata in casa Udinese, la stagione del club bianconero può essere considerata ben al di sotto delle aspettative. La squadra di Tudor si prepara per la partita della 10^ giornata del campionato di Serie A, sfida assolutamente da non fallire, di fronte però un osso durissimo, la Roma. L’Udinese dovrà disputare una partita coraggiosa e di qualità contro una squadra importante, i ...