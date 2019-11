Pallavolo – Presentata a Milano la 24ª edizione della Supercoppa Italiana femminile

Pallavolo – Presentata ufficialmente la squadra dell’Allianz Powervolley Milano : Si alza il sipario sulla stagione dell’Allianz Powervolley Milano. Presentazione ufficiale della squadra in Torre Allianz alla presenza di stampa e partner per l’inizio della nuova stagione Primo appuntamento ufficiale per l’Allianz Powervolley Milano che, presentandosi pubblicamente a stampa, partner e appassionati di volley nella moderna location della Torre Allianz, ha mostrato il suo volto per l’inizio della stagione 2019 – 2020. Nella ...