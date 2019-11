Ozzy Osbourne a Bologna nel 2020 | a novembre il recupero del concerto posticipato

Under The Graveyard di Ozzy Osbourne è un tête-à-tête con la morte (audio - testo e traduzione) : Under The Graveyard di Ozzy Osbourne si apre con un arpeggio e dopo poche battute accoglie la voce. Il Principe delle Tenebre ci illude di trovarci di fronte a una ballad classic rock di quelle che ci fanno sollevare gli occhi al cielo, che ci fanno dire: "Basta, gli anni '80 sono finiti". Sbagliamo, perché non è così. Di fronte a noi abbiamo un rocker stanco e provato, ma spaventato. Oggi Ozzy fa un piano di ammortamento dei suoi anni, una ...

Il nuovo album di Ozzy Osbourne è pronto - parola di Sharon : “Uscirà molto presto” : Se le indiscrezioni sul nuovo album di Ozzy Osbourne erano rimasti nel cassetto dei rumors, oggi trovano conferma nelle dichiarazioni della moglie Sharon, che durante un'intervista rilasciata a Jess Cagle e Julia Cunningham per SiriusXM ha dato annuncio che presto ascolteremo nuova musica del Principe delle Tenebre. Il 2019 è stato un anno travagliato. Il 30 gennaio l'ex Black Sabbath sarebbe dovuto partire per il No More Tours 2 che lo ...

Posticipato il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna - l’annuncio in un video : Il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna è stato Posticipato così come tutte le altre tappe del tour europeo. Con lo slittamento dei concerti in programma in europa per il prossimo anno, slitta anche quello in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, previsto per il 10 marzo 2020. Ulteriori informazioni sulla nuova data e sulla validità dei biglietti verranno rese note nei prossimi giorni dal promoter italiano, Live Nation. ...

Ozzy Osbourne ha finito il suo nuovo album : 'È il miglior disco che abbia mai fatto' : Ozzy Osbourne ha annunciato di aver terminato i lavori per il nuovo album da solista: a dieci anni di distanza da "Scream", dunque, sta per arrivare una nuova fatica discografica firmata dallo storico cantante dei Black Sabbath. La rockstar ha rivelato a The Sun che il disco è stato fondamentale per tornare in pista e per aiutarlo a riprendersi dai problemi di salute che quest'anno hanno complicato i suoi piani, costringendolo ad annullare in ...