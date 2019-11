Olimpia Milano-Khimki | Eurolega basket 2019-2020 | programma | orari e tv

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sei vittorie consecutive ed il primato in classifica. L’sta vivendo un inizio disemplicemente sensazionale. La squadra di Ettore Messina cerca conferme questa settimana in quel di Mosca, dove giovedì affronterà il. Match molto insidioso perchè la squadra russa è una diretta rivale dinella corsa ai playoff e sta avendo un record di 5-2. Alexey Shved è la stella e sarà anche il principale pericolo per un’che, invece, non avrà Arturas Gudaitis e forse anche Amedeo Della Valle, quest’ultimo grande protagonista con Baskonia.Mosca-AX Armani Exchange, sfida valevole per l’ottava giornata dell’, si giocherà giovedì 14 Novembre alle ore 18.00. L’incontro sarà visibile in streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport ILCOMPLETO DI...

zazoomnews : Olimpia Milano-Pistoia oggi Serie A basket: orario d’inizio e come vederla in tv - #Olimpia #Milano-Pistoia #Serie - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: L’analisi di coach Michele Carrea alla vigilia di Olimpia Milano vs Pistoia: Chiaro che servirà una prova competitiva e… - OlimpiaMiNews : L’analisi di coach Michele Carrea alla vigilia di Olimpia Milano vs Pistoia: Chiaro che servirà una prova competiti… -