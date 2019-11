Oggi il transito di Mercurio davanti al Sole | la diretta della NASA LIVE

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ildialavviene, 11 novembre 2019. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordostella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e per il prossimo dovremo attendere un bel po’, fino al 13 novembre 2032., distante dalla Terra poco più di 100 milioni di km, apparirà sul brillante disco solare come un piccolo neo che si sposterà molto lentamente, compiendo il suo tragitto in cinque ore e mezza. Dato il ridotto diametro apparente di, ilnon sarà visibile ad occhio nudo: per godersi lo spettacolo sarà necessario dotarsi di un buon binocolo o di un telescopio, sempre e comunque opportunamente ...

SkyTG24 : Mercurio, oggi il transito sul disco del Sole: cosa c’è da sapere - CercolaRosaria : RT @IoDivulgoForte: Oggi #mercurio tansiterà davanti al #sole, un #evento raro che non vorremo perderci. Nel frattempo, l'#inaf ci ripropon… - IoDivulgoForte : Oggi #mercurio tansiterà davanti al #sole, un #evento raro che non vorremo perderci. Nel frattempo, l'#inaf ci ripr… -