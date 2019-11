Novak Djokovic su Jannik Sinner | “Lo conoscevo già prima | sarà la stella del futuro del

Tennis - Ranking ATP (11 novembre 2019) : Novak Djokovic punta Rafael Nadal - otto azzurri nei primi cento : Alla vigilia delle Finals il Ranking mondiale ATP non vede cambiamenti tra i primi dieci: eventuali avvicendamenti si registreranno al termine del torneo di Londra, dove sono in palio punti pesanti. La sfida che genera maggior interesse, ovviamente, riguarda il numero uno, dove lo spagnolo Rafael Nadal mantiene appena 640 punti sul serbo Novak Djokovic. Top 12 ATP (Ranking all’11.11.2019) 1 Rafael Nadal (Spagna) 9585 2 Novak Djokovic ...

Matteo Berrettini - esordio negativo per l’azzurro con Novak Djokovic : L’avvenuta londinese di Matteo Berrettini parte male. Alle Atp Finals al via oggi alla O2 Arena di Londra il 23enne romano, numero 8 del mondo, cede con il netto punteggio di 6-2, 6-1 al serbo Novak Djokovic, numero 2 del ranking Atp. Berrettini tornerà in campo martedì contro il perdente della sfida di questa sera tra lo svizzero Roger Federer, numero 3 del mondo e l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 Atp. Quello contro il serbo ...

Matteo Berrettini - inizia l’avventura alle ATP Finals. Primo incontro contro Novak Djokovic : Ore 15 di domenica 10 novembre 2019, O2 Arena di Londra. Sarà questo il momento dell’esordio alle ATP Finals di Matteo Berrettini. Per il romano l’avversario non poteva essere dei più difficili: il cinque volte campione del torneo Novak Djokovic. Quello contro il serbo rappresenta l’ennesimo passaggio obbligato di un anno memorabile, composto da “prime volte” per il 23enne azzurro: la prima semifinale Slam a New York, la prima semifinale 1000 a ...

ATP Finals 2019 : chi sarà n.1 al mondo tra Rafael Nadal e Novak Djokovic? Tutte le possibili combinazioni : Si avvicina l’ultimo appuntamento del 2019 del circuito maggiore maschile, le ATP Finals di Londra, coi migliori otto giocatori dell’anno, e il numero 1 del mondo è ancora in bilico. Rafael Nadal ha infatti superato Novak Djokovic in vetta alla classifica mondiale dopo il Masters 1000 di Parigi-Bercy ma ci sono alcune possibilità, non molte per la verità, che il serbo possa operare il controsorpasso nei confronti del maiorchino. Le possibilità ...

ATP Finals 2019 - Novak Djokovic torna numero uno se…. Tutte le combinazioni : che duello con Rafael Nadal : Domenica scattano le ATP Finals 2019, ma in palio a Londra non ci sarà solo l’ultimo titolo dell’anno, ma anche la vetta del ranking mondiale. A contendersi il numero uno del mondo saranno Rafael Nadal e Novak Djokovic. Lo spagnolo ha superato il serbo propria in questa settimana, ma il nativo di Belgrado ha la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso. La presenza del maiorchino è ancora in forte dubbio, ma alla fine Nadal ...

Tennis - ATP Finals 2019 : i due obiettivi di Novak Djokovic - vincere e tornare numero uno : Novak Djokovic ha perso la leadership della classifica mondiale proprio in questa settimana, ma il serbo ha ancora la possibilità di chiudere l’anno al numero anno, ma molto dipenderà dal suo rendimento alle ormai imminenti ATP Finals di Londra. Il nativo di Belgrado ha la possibilità di effettuare un nuovo sorpasso a Rafael Nadal e di termine per la sesta volta in carriera (raggiungerebbe Pete Sampras) la stagione in vetta al ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy : trionfa Novak Djokovic. Vittoria in due set su Denis Shapovalov : Novak Djokovic ha conquistato il Masters 1000 di Parigi Bercy dopo aver sconfitto in finale il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco. Una Vittoria netta quella del serbo, che vince il suo trentaquattresimo 1000 della carriera e resta ancora in corsa per chiudere l’anno da numero uno del mondo. Infatti da domani in vetta al ranking ci sarà Rafael Nadal, ma Djokovic può ritornare al ...

ATP Parigi-Bercy – Novak Djokovic vola in finale! Dimitrov sconfitto in due set : Novak Djokovic accede alla finale del Masters 1000 di Parigi Bercy: il campione serbo batte Grigor Dimitrov in due set Il primo finalista del Masters 1000 di Parigi Bercy è Novak Djokovic! Il tennista serbo, attuale numero 1 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 1 ora e 39 minuti su Grigor Dimitrov, numero 27 della classifica ATP. Djokovic ha vinto i due set necessari al passaggio del turno con il punteggio di 7-6 (7-5) / 6-4. In ...

ATP Parigi-Bercy – Novak Djokovic in semifinale : Tsitsipas liquidato in meno di un’ora : Novak Djokovic accede alla semifinale di Parigi-Bercy: il tennista serbo supera in due semplici set Stefanos Tsitsipas A Novak Djokovic servono appena 59 minuti per accedere alla semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista serbo, attuale numero 1 del ranking mondiale maschile, si è sbarazzato con estrema semplicità di Stefanos Tsitsipas (numero 7 ATP) in due set vinti con il punteggio di 6-1 / 6-2-. In semifinale Novak ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : la furia di Novak Djokovic travolge Stefanos Tsitsipas - che dura meno di un’ora : 58 minuti. Tanto basta a Novak Djokovic per raggiungere per la sesta volta in carriera le semifinali al Masters 1000 di Parigi-Bercy. La vendetta dei quarti di Shanghai è completa per il serbo, che travolge il greco Stefanos Tsitsipas con un 6-1 6-2 inappellabile da tutti i punti di vista. In semifinale ci sarà la sfida con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha superato in otto delle nove occasioni in cui si sono trovati di fronte. L’unico ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Novak Djokovic soffre un set - poi spazza via Kyle Edmund : Tempo di ottavi di finale per il torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, che oggi vede la vittoria della testa di serie numero 1, il serbo Novak Djokovic, che supera in due partite il britannico Kyle Edmund, sconfitto in due set per 7-6(7) 6-1 in un’ora e 22 minuti di gioco. Nei quarti il balcanico domani troverà l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 7. Nel primo set i servizi dominano per tutta la durata del parziale, non ci sono ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Novak Djokovic debutta vincendo senza brillare contro Corentin Moutet : Novak Djokovic non brilla, ma supera il match d’esordio al Masters 1000 di Parigi-Bercy, superando in due set il padrone di casa Corentin Moutet, ventenne numero 97 del mondo, per 7-6 (3) 6-4. Il francese può lamentare il fatto di aver mancato due set point nel primo parziale. Per il serbo, al quale il numero 1 del mondo sarà sottratto da Rafael Nadal da lunedì perché, dopo questo torneo, l’ATP toglie i punti sia di Parigi-Bercy che ...