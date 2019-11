No Tav | condannati 12 attivisti Nicoletta Dosio rinuncia alle misure alternative | “Se

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Non ha voluto chiedereal carcere e nei prossimi giorni finirà in cella. È la scelta di, 73 anni, uno dei volti più rappresentativi del movimento No Tav.è stata condannata a un anno di reclusione per violenza privata e interruzione di pubblico servizio per aver partecipato a un blocco autostradale il 3 marzo 2012 nel corso di un’iniziativa chiamata “Oggi paga Monti”: circa 300 militanti No Tav andarono al casello di Avigliana sull’autostrada Torino-Bardonecchia e fecero in modo di tenere due varchi aperti per far passare gli automobilisti. Era una protesta contro la Sitaf, società che forniva supporto per i lavori preliminari della Torino-Lione. Entro oggi lei, assistita dagli avvocati Emanuele D’Amico e Valentina Colletta, avrebbe potuto chiedere una misura alternativa, ma non ha voluto farlo: “Dopo tre gradi di giudizio che ribadiscono la ...

