Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) (foto: Getty Images)mai sentito dire che led’appartamento, oltre a essere belle e contribuire al buonumore, servono anche per migliorare la qualità deldella vostra? Ecco, non è così. Una recente revisione della letteratura scientifica degli ultimi trent’anni – condotta dai ricercatori dell’università di Drexel e pubblicata sul Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology – conferma che la presenza diinè quasi ininfluente per puliredegli ambienti domestici. La semplice ventilazione naturale di un edificio con anche solo un paio di finestre è di gran lunga più efficace. L’origine della bufala La bufala delled’appartamento che migliorano la qualità delnasce da un malinteso, un’interpretazione fuori contesto di un esperimento che la Nasa fece nel 1989 per verificare se lepotessero purificare...

MilanoCitExpo : No, le piante che avete a casa non vi purificano l’aria #DipartimentoInnovazioneTecnologia - LArabaFenice2 : RT @Ca7615: Nella vita può succedere di tutto. Ma ci sono due cose che nessuno ti potrà mai strappare: ciò che sei e ciò che sai. Sono come… - _bufale_ : No, le piante che avete a casa non vi purificano l’aria -