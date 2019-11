Nell’Ignoto di Giuliano Sangiorgi nella colonna sonora di Frozen 2 | “Canto per mia figlia

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nell'Ignoto diè uno dei brani inediti delladi2: il frontman dei Negramaro ha inciso una canzone per la versione italiana del nuovo attesissimo film d'animazione Disney, seguito del grande successo al box office del 2016.2 – Il Segreto di Arendelle, arriva nelle sale italiane il 27 novembre, con Serena Rossi che presta la voce ancora una volta alla principessa Anna, Serena Autieri nei panni di Elsa ed Enrico Brignano che anima Olaf. La voce del celebre cantautore dei Negramaro, invece, accompagna i titoli di coda del film col brano inedito Nell'Ignoto (Into the Unknown), negli Stati Uniti inciso dalla band Panic at the Disco. L'interpretazione diracconta il forte richiamo che spinge Elsa ad allontanarsi da casa per scoprire una verità nascosta sul suo passato: una fuga in cerca di risposte che però metteranno in ...

