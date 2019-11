Nel processo Stato-mafia Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere

Giampaolo Matrone : “C’è un processo di Rigopiano - c’è il depistaggio e il depistaggio Nel depistaggio” : “Vedendo il servizio delle Iene scopro novità che neanche io e gli altri sapevamo. C’è un processo di Rigopiano, c’è il depistaggio e il depistaggio nel depistaggio“: lo ha dichiarato Giampaolo Matrone, sopravvissuto alla tragedia di Rigopiano, a Radio Cusano Campus. “Qua ci vogliono far bere quello che loro vogliono, la verità non uscirà mai. Non vedevamo l’ora di far partire il processo di Rigopiano per ...

Alcuni importanti ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena sono stati condannati Nel processo sulle operazioni finanziarie legate all’acquisizione di Banca Antonveneta : Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassari, ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano nel processo sulle operazioni compiute dalla Banca tra il 2008 e il 2012 nel tentativo

Mafia foggiana - Confindustria parte civile Nel processo per le estorsioni agli imprenditori : Gli imputati sono quattro e furono arrestati, un anno fa, nel blitz denominato Decima azione che portò in cella 30 persone. La maggior parte ha scelto il rito abbreviato

Lucia Annunziata Nel mirino di FI : la puntata di Mezz'ora in più con il pm Di Matteo è un processo al Cav : Dopo le accuse di Daniela Santanchè alla Rai, rea di fare una televisione di parte, viale Mazzini torna a scatenare la bufera. Questa volta nel mirino è Lucia Annunziata e il suo programma Mezz'ora in più, dove si è assistito a un vero e proprio processo contro Berlusconi. Ospite della trasmissione

Rigopiano - il Governo sarà parte civile Nel processo per depistaggio : "Lo Stato non ha affatto abbandonato i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano": ad affermarlo fonti del ministero della Giustizia che sottolineano, poi, che il Guardasigilli Alfonso Bonafede "ha sentito il Presidente del Consiglio e hanno concordato la costituzione di parte civile nel processo per depistaggio sulla tragedia di Rigopiano". Dunque in questi ultimi giorni gli uffici del ministero ...

Rajae Bezzaz entrò Nel palazzo per una inchiesta : chiesto processo per inviata Striscia Notizia : L'inviata accusata di violazione di domicilio aggravata perché si era introdotta all'interno di uno stabile contro l'espressa volontà della proprietaria. Rajae Bezzaz si stava occupando di una inchiesta televisiva sui centri Dermes Italia che però ora è al centro di una indagine giudiziaria della procura di Torino perché sarebbe stata incoraggiata da rivali dell'azienda per screditarla e chiedere soldi.Continua a leggere

Sara Errani - archiviato il processo penale per doping : risultò positiva a un controllo Nel 2017 : Nessun processo penale per Sara Errani: il gip di Ravenna ha deciso per l’archiviazione. “Si chiude così una delle pagine più buie e vergognose nella storia dello sport italiano”, ha scritto su Twitter il padre Giorgio Errani. La vicenda nasce da un controllo antidoping del 16 febbraio 2017 a cui la tennista risultò positiva. La Federazione internazionale di tennis (Itf) stabilì che si era trattato di una contaminazione ...

La famiglia Cucchi chiede che Trenta - La Russa e Nistri siano testimoni Nel processo sul depistaggio : Due ex miNistri della Difesa e sei generali dell’Arma potrebbero essere in aula nei prossimi mesi perché chiamati a testimoniare al processo sui depistaggi riguardo alla morte di Stefano Cucchi. Nella lista testi presentata dall’avvocato Fabio Anselmo per il dibattimento che inizierà il 12 novembre, compaiono gli ex miNistri Trenta e La Russa e il comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri. Tra i ...

Cosenza - chiesto processo per Oliverio - Occhiuto - Adamo Nell’inchiesta Passepartout. Contestata l’associazione a delinquere : Amministratori pubblici, politici e imprenditori in Calabria. Tutti insieme nell’associazione a delinquere che, secondo la Procura di Catanzaro, aveva “lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione”. Appalti truccati e corruzione. Ma anche nomine telecomandate alla Regione Calabria e traffico di influenze. Per i venti indagati nell’inchiesta “Passpartout”, il procuratore Nicola Gratteri e il ...

Cosenza - chiesto processo per Oliverio - Occhiuto - Adamo Nell’inchiesta Passepartout. Contestata l’associazione a delinquere : Amministratori pubblici, politici e imprenditori in Calabria. Tutti insieme nell’associazione a delinquere che, secondo la Procura di Catanzaro, aveva “lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione”. Appalti truccati e corruzione. Ma anche nomine telecomandate alla Regione Calabria e traffico di influenze. Per i venti indagati nell’inchiesta “Passpartout”, il procuratore Nicola Gratteri e il ...

Prescrizione - con la nuova legge basta reati impuniti come Nel caso Viareggio. I penalisti in sciopero contro la riforma fanno slittare il processo Rigopiano : Scioperano contro la riforma della Prescrizione. E rischiano di far prescrivere il processo dove sono imputati i loro clienti. L’astensione dei penalisti fa infuriare i familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano. “Il dolore non va in Prescrizione né si rinvia“, è uno degli striscioni esposti davanti al palazzo di giustizia di Pescara dai parenti delle 29 persone uccise dalla valanga, che nel gennaio del 2017 travolse ...

Processo Aemilia - ‘ndrangheta e imprenditori uniti Nel nome delle fattura false. Un libro racconta il Sistema - udienza per udienza : Parafrasando indegnamente Falcone potremmo dire: “Segui le fatture false”. Segui le fatture false e troverai il mondo di mezzo dove si saldano mafiosi, imprenditori, colletti bianchi. Dove il picchiatore del clan che recupera i crediti di usura ed estorsione fa Sistema con il noto costruttore locale, con il presidente della squadra di calcio, con gli insospettabili. Anche, o forse soprattutto, al Nord. Lo racconta in profondità I mille giorni di ...

Svolta Nella morte di Angela De Rosa - dissanguata a Bari : compagno a processo per omicidio : Non fu un incidente la morte di Angela De Rosa, la ventenne deceduta per dissanguamento nel 6 gennaio 2018, a Bari. Secondo i giudici che ora hanno rinviato a giudizio il compagno Ivan Bufano, Angela si ferì con un vetro infranto durante una lite con il 23enne, sbattendo contro un portone a vetri nel tentativo di divincolarsi da lui. La ragazza era madre di un bimbo di quattro mesi.Continua a leggere

Rigopiano - il filone sui presunti depistaggi dell’indagine entra Nel processo per la morte di 29 persone sotto la valanga : I procedimenti sul disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola vengono riuniti. Il filone principale sulla morte di 29 persone a causa della valanga che travolse la struttura turistica nel Pescarese il 18 gennaio 2017 proseguirà di pari passo con quello relativo al presunto depistaggio dell’inchiesta. Lo ha deciso il gup del tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, che ha quindi trasmesso gli atti al presidente del Tribunale per i ...