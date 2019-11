' Ndrangheta | chiusa un' azienda agricola vicina al clan Mancuso

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 11 novembre 2019) Michele Di Lollo Operazione dei Nas dei carabinieri in Calabria. Riscontrate all’interno dell’attività derrate alimentari in carenti condizioni igienico sanitarie Scacco alla ‘nel sud d’Italia, in particolare a Limbadi, comune calabro.un’-zootecnica e passate al setaccio due attività commerciali. La saracinesca è stata abbassata a una società che fa capo alla famiglia di ‘deia cui viene addebitata l’attivazione e la conduzione di deposito derrate alimentari, nonché carenze igienico sanitarie. Amministratore unico dell’è un figlio di, Giuseppe, detto “Peppe ‘mbrogghia” classe 1949, detenuto in regime carcerario 41 bis, capo di una delle articolazioni ‘ndranghetiste di Limbadi. I carabinieri del Nas, infatti, hanno riscontrato che all’interno della struttura in questione c’era un deposito di derrate ...

