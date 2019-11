NBA – Nuovi dettagli sul caso Dion Waiters | il giocatore avrebbe ricevuto gli orsetti

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) In casa Miami Heat si cerca di fare luce sul malore avuto daper aver ingerito troppialla marijuana: le caramelle gli sarebbero state date da un compagno di squadra I Miami Heat si sono ritrovati a dover far fronte ad unpiuttosto particolare. Nei giorni scorsi, presente sull’aereo con il resto della squadra,ha accusato un malore per aver ingerito troppigommosi alla marijuana. Gli Heat hanno messo fuori squadra ilsospendendolo per 10 partite, multandolo per 800.000 dollari e negandogli la possibilità di ottenere il bonus da 1.2 milioni indi 70 partite giocate (con la sospensione non è più raggiungibile, ndr). L’insider di The Atheltic, Shams Charania, ha rivelato alcunisulla vicenda: secondo gli ultimi rumor infatti,gligommosi alla marijuana da un compagno di squadra, ma ...

dariazzo : RT @TCE_radio: Alle 22.30 LIVE ?? su - elias_berna93 : RT @TCE_radio: Alle 22.30 LIVE ?? su - gioganci : RT @TCE_radio: Alle 22.30 LIVE ?? su -