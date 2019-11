NBA – Giannis Antetokounmpo perde la testa | sfondato a calci il cartellone dei Thunder

Fonte : sportfair

(Di lunedì 11 novembre 2019) Arrabbiato per l’esito dei primi due quarti di gara contro OKC,ha deciso di sfondare ailche raffigura il simbolo deiPrimo tempo piuttosto frustrante percontro i. ‘The Greek Freak’ ha collezionato solo 11 punti e 6 rimbalzi, tirando 4/8: numeri che hanno permesso ad OKC di chiudere in vantaggio di 6 punti. Nell’intervallosi è arrabbiato fortemente, sfogandosi su undei, prima di tornare in campo e guidare i suoi alla vittoria con 35 punti e 16 rimbalzi. A mente fredda, dispiaciuto del gesto, il cestista greco ha dichiarato: “non ci sono scuse, e ovviamente ripagherò il danno. Ma il basket è frustrazione e emozione, ovviamente situazioni del genere possono accadere“. Credits: Twitter @GabelkardL'articolo NBA ...

