NBA 2019-2020 - i risultati della notte (11 novembre) : Toronto ferma i Lakers - ko anche Gallinari contro Milwaukee. Jokic fa vincere Denver - Philadelphia torna al successo : Otto partite nella notte NBA. Si ferma a sette la striscia di successi consecutivi dei Los Angeles Lakers, che vengono sconfitti allo Staples Center dai Toronto Raptors per 113-104. Decisivo un ultimo quarto da 35-26 in favore dei campioni in carica, che sono riusciti a sopperire all’assenza di Kyle Lowry. Grandi prestazioni di Fred VanVleet (23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi) e di Pascal Siakam (24 punti e 11 rimbalzi). Ai Lakers non ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (10 novembre). Gallinari decisivo contro Golden State - un super Harden trascina i Rockets : Nella notte appena trascorsa si sono disputate cinque partite della stagione NBA 2019-2020. Come sempre, non sono mancate le emozioni e gli elementi degni di nota: in particolare, spiccano la superba prestazione di Gallinari nel successo di OKC contro Golden State, la performance imponente di Harden a Chicago e l’ennesima vittoria dei Celtics che sbancano anche San Antonio. Alla “Chesapeake Energy Arena” di Oklahoma i Thunder ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (9 Novembre). Bogdanovic batte Milwaukee sulla sirena. Settima vittoria di fila per i Lakers - cade ancora Philadelphia. Melli ko con Toronto : Sono undici le partite di una notte NBA in cui è successo di tutto. Si comincia da Salt Lake City dove una pazzesca tripla allo scadere di Bojan Bogdanovic regala una rocambolesca vittoria a Utah su Milwaukee. I Jazz vincono 103-100 con il canestro del croato che cancella una clamorosa rimonta dei Bucks, che si sono trovati sotto di venti punti all’intervallo (55-35). Ci ha pensato alla fine Bogdanovic a regalare la vittoria a Utah ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (8 novembre). Leonard e i Clippers battono anche i Blazers - Aldridge affonda Gallinari e la sua OKC : Sono solo quattro le partite che si sono disputate nella notte NBA. Apre il ritorno di Kemba Walker, in maglia Boston Celtics, allo Spectrum Center, casa di quegli Charlotte Hornets che, per quasi una decade, sono stati la sua franchigia. Tutto facile, ad ogni modo, per gli ospiti. Tatum segna 23 punti e prende 9 rimbalzi, Hayward fa 20+10+6 e la partita va in archivio già dopo tre quarti. Per il sodalizio del Massachussets è la ...

VIDEO - NBA 2019-2020 : Highlights di tutte le partite della notte (7 Novembre). Harden e Antetokounmpo protagonisti : Sono nove le partite NBA della notte. Grandi protagonisti sono stati James Harden e Giannis Antetokounmpo, che hanno trascinato alle vittorie rispettivamente gli Houston Rockets e i Milwaukee Bucks. Da sottolineare anche la sconfitta di Philadelphia contro gli Utah Jazz. Vittorie anche per i Toronto Raptors e i Dallas Mavericks. Ecco di seguito tutto il recap delle partite della notte. VIDEO Highlights partite NBA della ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (7 novembre). Harden e Antetokounmpo trascinano Houston e Milwaukee - perde ancora Philadelphia : Si sono disputate nella notte italiana nove partite della stagione NBA 2019-2020. La partita di maggior richiamo della notte era quella tra Houston e Golden State, hanno vinto i Rockets con 36 punti e 13 assist del solito James Harden, 22 più 11 rimbalzi di PJ Tucker, 19 più 16 rimbalzi di Clint Capela, per i decimati Warriors 28 punti in 31 minuti partendo dalla panchina di Alec Burks, 15 più 11 rimbalzi di Glenn Robinson ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (6 Novembre). Vince Gallinari - sconfitta per Belinelli. LeBron James trascina i Lakers : Sono sei le partite della notte NBA. Scendeva in campo Danilo Gallinari, che ha messo a referto 16 punti nel successo dei suoi Oklahoma City Thunder contro gli Orlando Magic per 102-94. Per OKC si tratta della terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva, ottenuta grazie anche ai 24 punti di Shai Gilgeous-Alexander e ai 20 di Chris Paul. E’ crisi ormai aperta, invece, per i Magic, che si trovano ad affrontare la terza sconfitta ...

NBA 2019-2020 : John Collins positivo per un ormone della crescita. 25 turni di stop : Un nuovo caso di doping colpisce la NBA. La lega più famosa del mondo del basket, dopo aver dovuto fare i conti con la squalifica di Deandre Ayton dei Phoenix Suns per aver ingerito dei diuretici (sostanza non ammessa perché spesso è il modo migliore per mascherare la presenza nelle urine di droghe alteranti le prestazioni), è stata nuovamente scossa dal caso di positività del 22enne John Collins, tra i giocatori di maggior talento ...