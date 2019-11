Nasconde una pistola nella culla della figlia

Taranto - Nascondeva la droga sotto le auto in sosta con una calamita : Emanuela Carucci È stato denunciato dagli agenti di polizia un uomo di 28 anni già noto alle forze dell'ordine Spacciava e aveva inventato un modo per non farsi scoprire dalle forze dell'ordine. È stato denunciato in stato di libertà dai falchi della squadra mobile di Taranto un giovane uomo di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga era ben nascosta in un pacchetto di sigarette, ma non è ...

Formula 1 – Ferrari disastrosa ad Austin - Leclerc non Nasconde la sua delusione : “non ho una spiegazione per quello che è successo” : Charles Leclerc non nasconde la sua frustrazione dopo il quarto posto e la gara disastrosa al Gp degli Stati Uniti Mercedes in festa ad Austin: Valtteri Bottas si è aggiudicato il Gp degli Stati Uniti ma le celebrazioni sono tutte per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, grazie al secondo posto in gara. Non può sicuramente festeggiare invece la Ferrari, protagonista di una gara disastrosa: Vettel è stato ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli Nasconde una gravidanza? : Da alcune setttimane si vocifera sul web che Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarebbe nuovamente in dolce attesa. La Valli, come sapranno bene i telespettatori del programma di Maria De Filippi, è legata sentimentalmente da tempo a Marco Fantini, ex tronista conosciuto nel medesimo programma televisivo. Insieme i due hanno stretto una relazione molto affiatata, costrunedo un progetto d'amore e familiare serio. La coppia, ...

Google Keep Nasconde una scorciatoia che vi semplificherà la vita : Google Keep nasconde una scorciatoia per aprire una nuova nota sul web. E' davvero semplice: basta inserire note.new nella barra degli indirizzi! L'articolo Google Keep nasconde una scorciatoia che vi semplificherà la vita proviene da TuttoAndroid.

Attenzione in Cina : l’app Android del Partito Comunista Nasconde una backdoor : Una backdoor inserita all'interno di un'applicazione cinese mette a rischio la privacy di milioni di cittadini L'articolo Attenzione in Cina: l’app Android del Partito Comunista nasconde una backdoor proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia una serie di sfondi per Nascondere il foro di Galaxy Note 10 e Galaxy s10 : Samsung lancia una serie di sfondi per le serie Galaxy Note 10 e Galaxy S10, con elementi pensati appositamente per nascondere il foro nel display. L'articolo Samsung lancia una serie di sfondi per nascondere il foro di Galaxy Note 10 e Galaxy s10 proviene da TuttoAndroid.

Fugge dal campo di prigionia e si Nasconde per 17 anni in una grotta : Il caso in Cina dove un latitante di 63 anni è stato individuato grazie ai droni. Quando i poliziotti lo hanno prelevato dal...

UNA VITA / Anticipazioni 30 settembre : Trini continua a mentire - che cosa Nasconde? : Una VITA, Anticipazioni puntata del 30 settembre, cos'ha Trini? Lucia decide di sdebitarsi con Padre Telmo e si offre per cercare una domestica per il prete

Una Vita/ Anticipazioni 27 settembre : cosa Nasconde padre Telmo? : Una Vita, Anticipazioni 27 settembre: Liberto rischi la Vita mentre Lucia fa i conti con i suoi dubbi e ne parla con Telmo, qual è la verità?

Formula 1 - Leclerc non Nasconde la sua amarezza : “non è stata una decisione contro di me - ma…” : Il pilota monegasco non ha mandato già la strategia della Ferrari, che ha permesso a Vettel di sopravanzarlo dopo il pit-stop Se c’è una faccia leggermente triste nel box Ferrari oggi a Singapore è quella di Charles Leclerc, costretto a chiudere al secondo posto dietro Vettel a causa della strategia del muretto box. Chiamato in maniera repentina in pit-lane, il tedesco è riuscito a uscire davanti al monegasco, furioso per lo scambio ...

Una Vita Anticipazioni 23 settembre 2019 : Telmo indaga su Lucia - cosa Nasconde la cugina di Celia? : Telmo, appena arrivato a Calle Acacias, comincia a indagare su Lucia. Il sacerdote ha ricevuto il preciso compito di scoprire la verità sulla bella cugina di Celia.

MotoGp – Dovizioso non si Nasconde : “Marquez ad Aragon fa una gara a parte - ma noi abbiamo più chance che a Misano” : Andrea Dovizioso guarda in faccia la realtà: Marc Marquez ad Aragon corre una gara a parte, ma la Ducati ha più chance di fare bene rispetto a Misano Messa in archivio la pessima prova di Misano, Andrea Dovizioso si approccia al circuito di Aragon con un atteggiamento alquanto realista. Il pilota Ducati, ottavo nelle FP2, sa di avere più chance rispetto al Gp di San Marino, ma è anche consapevole che Marc Marquez, leader del Mondiale e ...

In Giappone e negli Stati Uniti Twitter permetterà di Nascondere le risposte di una conversazione : Twitter introdurrà una nuova funzione che permetterà agli utenti di nascondere le risposte ricevute durante una conversazione: è un ulteriore tentativo di dare maggiore controllo agli iscritti e di contenere il diffondersi dei messaggi d’odio online. Twitter aveva sperimentato la nuova

Messina - Nasconde di avere l'Hiv e contagia almeno quattro donne. Una era la compagna : è morta. : Ha nascosto per anni di essere malato di Hiv, ha continuato, nonostante la patologia, ad avere rapporti non protetti e ha contagiato almeno quattro donne. Una di loro, l'ex compagna da cui aveva...