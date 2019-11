Napoli | Mertens e Callejon potrebbero essere venduti a gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) In questi giorni il presidente del, Aurelio De Laurentiis è a Los Angeles negli Stati Uniti per alcuni impegni cinematografici. Nonostante ciò è in costante contatto con il suo entourage nel capoluogo campano per seguire le vicende del suo club. Infatti, potrebbeproprio dall'altra parte del mondo che il patron azzurro deciderà il futuro e le sorti della sua società. De Laurentiis, dopo l'ammutinamento dei suoi giocatori e tutte le vicende dell'ultima settimana, si sarebbe aspettato una risposta nell'altro match casalingo contro il Genoa. Ma così non è stata e per il patron ci sarebbe stata un'altra prestazione mediocre. Quest'ultima è servita a fargli capire definitivamente che questo ciclo iniziato con lo spagnolo Benitez è giunto ormai alla conclusione. Però in tutto questo ci sarebbe un danno enorme anche in termini economici per la società azzurra, visto che il tutto ...

