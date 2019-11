Napoli | Ancelotti tenta l' ultima svolta | ecco come cambierà per risalire

Zazzaroni : “a Napoli manca Marotta - Ancelotti ha nostalgia di Galliani” : L’ammutinamento dei calciatori del Napoli, martedì scorso, ha aperto una terribile crisi nel Napoli. Il silenzio della società (che si è limitata ad uno stringato comunicato in cui si rimette tutto nelle mani di Carlo Ancelotti) e quello di tutti gli altri attori della vicenda non ha certo aiutato l’ambiente. Ora è guerra di tutti contro tutti. Del tema scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Al Napoli manca uno come Marotta, ...

Napoli - clamoroso : ora Ancelotti rischia l’esonero? Boca Juniors alla finestra! : Nervi tesi in casa Napoli dopo gli ultimi giorni piuttosto travagliati. Giocatori e allenatore contro la società, ritiro annullato e comunicato del presidente De Laurentiis piuttosto pungente. Cosa potrebbe accadere? Come sottolineato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, Ancelotti potrebbe clamorosamente rischiare il posto ed essere esonerato. Un colpo di scena che avrebbe dell’incredibile, soprattutto ...

Napoli - clamorosa “rivolta” : Ancelotti e i giocatori annullano il ritiro! Insigne : “Dillo a tuo padre” : Clamoroso colpo di scena in casa Napoli dopo il match di ieri sera contro il Salisurgo, sfida terminata sul punteggio di 1-1. Al termine dell’incontro, Ancelotti e i giocatori hanno abbandonato direttamente il San Paolo senza rilasciare interviste e annullando di propria iniziativa il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. Come riportato dall’odierna edizione di […] L'articolo Napoli, clamorosa “rivolta”: ...

Allegri possibile candidato alla panchina del Napoli in caso di esonero di Ancelotti : La situazione al Napoli resta molto difficile ed il pareggio rimediato sabato sera al 'San Paolo' contro il Genoa dimostra come la squadra di Ancelotti faccia fatica a raccogliere risultati, nonostante le tante occasioni create. In settimana il ritiro deciso dalla società non è stato apprezzato dai giocatori che dopo il match di Champions League contro il Salisburgo sono ritornati nelle proprie case andando contro la decisione della dirigenza. ...

Napoli affonda. Riuscirà a salvarlo capitan Ancelotti? Allan pagherà per tutti ? : Contro una formazione trafitta quattro volte dall’Udinese, il Napoli di Ancelotti è riuscito nell’impresa di indirizzare non più di due tiri pericolosi verso la porta rivale. E’ uno dei momenti più difficili dell’era De Laurentiis dal punto di vista dei risultati e della prospettiva (perdere gli introiti garantiti alle prime quattro dalla conquista della Champions League 2019-20). Ma è certamente , allo stesso modo , uno dei momenti più ...

Elogio della prudenza - il Napoli prosegua con Ancelotti : Stendhal nel fare l’Elogio della prudenza scriveva “Un individuo anche mezzo scemo, ma che sia accorto, sempre prudente, assapora spesso il piacere di avere la meglio sugli uomini di immaginazione”. Questa citazione mi sembra si attanagli alla situazione del Napoli alla perfezione. Nella nostra città gli uomini di immaginazione purtroppo abbondano. E starnazzano al motto facimmo ammuina. La prudenza viene trattata come ignavia. Il cambiamento ...

Il Napoli di Ancelotti è a rimasto a metà strada : Il Napoli ha problemi offensivi Quando Carlo Ancelotti, un anno fa, ha iniziato a schierare il Napoli con un centrocampo a due, ha fatto una scelta chiara. La sua squadra avrebbe dovuto attaccare soprattutto in verticale e in ampiezza, portando in avanti due uomini su entrambe le fasce (l’esterno basso e l’esterno alto). In alcune partite, il Napoli è riuscito a mostrare questa dinamica. Ieri sera contro il Genoa, e in questa prima ...

Napoli - pari senza reti col Genoa : bocche cucite a fine partita - Carlo Ancelotti rischia davvero? : Tutto cambia affinché nulla cambi. L'ammutinamento e tutto ciò che ne è conseguito non hanno lasciato il segno sul campo. In un San Paolo semi vuoto e indeciso tra la contestazione e il sostegno, il Napoli contro il Genoa è stato la solita squadra sbiadita dell'ultimo mese ed è uscito tra fischi mer

Mattino : Media retrocessione per il Napoli. Evidenti le responsabilità di Ancelotti : Il Mattino di oggi parla di Media da retrocessione per il Napoli con 3 punti nelle ultime quattro giornate. Evidenti sono le responsabilità dell’allenatore, oltre che dei giocatori che non sono riusciti a dare la scossa auspicata dopo una settimana di veleni Il Napoli è passato dal sogno di poter vincere finalmente qualcosa al lottare per recuperare posizioni in classifica. Una situazione che non ci si sarebbe mai aspettati ad inizio ...

Il Corsport : “Il Napoli si è dissolto - Ancelotti non è riuscito a tracciare la strada” : Il Napoli si è dissolto. “Ancelotti e la grande crisi” titola il Corriere dello Sport. È l’editoriale di Alberto Polverosi che comincia così: E ora che succede? Il Napoli non c’è più. Il suo allenatore, l’uomo delle tre Champions, il leader calmo fuori ma furibondo dentro, non è stato capace di tracciare una strada che portasse fuori dalla crisi. La squadra si è dissolta, fra paure, tormenti, rotture, rivolte, rabbie represse ...

Napoli-Genoa live - le formazioni ufficiali : Ancelotti sceglie Lozano - Thiago Motta si affida a Pandev : Napoli-Genoa live – Si gioca al San Paolo la partita serale di questo sabato di Serie A. Di fronte Napoli e Genoa. Momento a dir poco nero per i partenopei. Contestazioni e situazioni poco chiare sono all’ordine del giorno. I risultati non sono dei migliori, specialmente in campionato. Gli azzurri devono risollevarsi. Non sarà facile contro i rossoblu di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha raccolto solo una vittoria e due ...

