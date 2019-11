Nadia Toffa | social contro Barbara D' Urso dopo intervista alla mamma | non andò al funerale

Nadia Toffa - polemica dopo l’intervista di Barbara D’Urso alla mamma : c’entra il funerale : La mamma di Nadia Toffa è stata ospite a Domenica Live. A Barbara D’Urso, la signora Margherita ha raccontato con evidente commozione l’ultimo periodo della figlia, che ha lottato fine alla fine contro un terribile tumore. “Aveva una forza inimmaginabile, era lei che sosteneva me, non il contrario. Sapeva quello che aveva ma ha sorriso fino all’ultimo giorno” ha detto. Barbara ha dimostrato estrema vicinanza alla donna, ripetendo più volte ...

Nadia Toffa - la madre ricorda in lacrime i suoi ultimi giorni : “Le ho sussurrato : ‘Tesoro vola - la tua mamma adesso è serena’. E lei se n’è andata” : “Non l’ho mai lasciata. Sono stata con lei giorno e notte. Anche ad uscire per fare la spesa avevo paura. Volevo stare sempre con lei e per fortuna lei mi voleva. Voleva solo me”. A raccontarlo, con le lacrime agli occhi, è Margherita, la madre di Nadia Toffa che, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha ripercorso gli ultimi giorni di vita dell’inviata de Le Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga ...

Vittorio Feltri - l’aneddoto inedito su Nadia Toffa : “L’ultima volta che ci siamo visti svenni sulle scale” : Vittorio Feltri ha voluto dedicare un pensiero a Nadia Toffa e così, su Twitter, ha raccontato un aneddoto inedito: “Era una mia cara amica – ha scritto il giornalista -. Non so perché mi è difficilissimo dimenticarla. L’ultima volta che ci siamo visti fu al Baretto e io svenni sulle scale. Pensavo di dover morire io, invece…”. L’inviata de Le Iene è scomparsa nell’agosto scorso dopo una lunga battaglia ...

Cancro al cervello - malattia Nadia Toffa/ "Non voleva si sapesse il tipo di tumore" : Cancro al cervello, malattia di Nadia Toffa: tipi, sintomi e prognosi. "Non voleva si sapesse tipo di tumore", ha rivelato la madre. E spiegato perché...

Domenica Live - la mamma di Nadia Toffa : "Mia figlia ha sorriso fino alla fine" : Un pomeriggio di lacrime e sorrisi a Domenica Live. Nella puntata andata in onda oggi, Domenica 10 novembre 2019, ospite è stata Margherita Toffa, mamma di Nadia, la conduttrice scomparsa prematuramente la scorsa estate a causa di un tumore. La donna ha presentato il libro Non fate i bravi, che racchiude le riflessioni e i pensieri degli ultimi mesi della iena di Italia 1, molti scritti di notte, con lo smartphone.Rimasta sempre accanto alla ...

