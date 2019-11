MotoGp – Il futuro di Valentino Rossi e l’avvertimento al team e la verità sulla Honda

MotoGp – L’amicizia tra Dovizioso e Petrucci ed il futuro dei piloti Ducati - Ciabatti svela : “ecco su chi punteremo nel 2020” : Paolo Ciabatti ha le idee chiarissime sui suoi piloti: le parole sul rapporto tra Dovizioso e Petrucci ed il loro futuro nel team di Borgo Panigale La stagione 2019 di MotoGp sta per volgere al termine: domenica prossima, infatti, si chiuderanno definitivamente i giochic col Gp di Valencia. Marquez ha portato a casa il titolo piloti e quello Costruttori, ma vuole regalare alla Honda la Tripla Corona col titolo Team. Lo spagnolo dovrà ...

MotoGp - Marquez esce allo scoperto : il campione del mondo disegna il proprio futuro : Presente oggi alla prima giornata dell’EICMA, il pilota spagnolo campione del mondo ha rivelato quelle che sono le sue intenzioni riguardo il proprio futuro Manca una sola gara prima della fine del Mondiale 2019 di MotoGp, il Gran Premio di Valencia farà calare il sipario su una stagione dominata da Marc Marquez, capace di chiudere nella top-2 in ben 17 dei 18 appuntamenti in calendario. AFP/LaPresse Record su record battuti ...

MotoGp – Dall’Igna e il futuro della Ducati : “presto per dire quale pilota resterà. Quartararo e Vianales interessanti…” : Dall’Igna esprime un interessante giudizio di mercato: i complimenti a Quartararo e Vinales, uniti all’incertezza sul futuro dei piloti Ducati, potrebbero aprire scenari accattivanti La stagione di MotoGp sta per terminare e si iniziano a tirare le prime somme in ottica futura. In casa Ducati si punta alla doppietta sul podio, ancora una volta però alle spalle di Marquez. Se Dovizioso ha già archiviato la seconda posizione, ...

MotoGp - Lorenzo svela i suoi problemi e ammette : “il mio futuro è qui - voglio risolvere tutto” : Il pilota maiorchino ha parlato dei suoi problemi e del proprio futuro, rivelando di voler rimanere alla Honda anche nella prossima stagione Prima finisca la stagione, meglio sarà per Jorge Lorenzo, che continua a soffrire enormemente in sella alla propria Honda, chiudendo lontanissimo dalle prime posizioni. AFP/LaPresse Lo spagnolo non ha nessuna intenzione di arrendersi, anche se la situazione si fa sempre più difficile di gara in gara, ...

MotoGp - Valentino Rossi non ha dubbi : “Futuro? Posso dire che ho deciso con chi chiuderò la mia carriera” : Il Dottore ha parlato del suo futuro a Phillip Island, sottolineando di aver già deciso con quale squadra chiudere la propria carriera Il Gran Premio d’Australia sarà il numero 400 per Valentino Rossi in carriera, un traguardo prestigioso che il pesarese taglierà sulla iconica pista di Phillip Island. AFP/LaPresse Un numero davvero impressionante, che non può non spingere il Dottore ad interrogarsi sul proprio futuro, considerando ...

MotoGp – Un futuro in Ducati per Marquez? La verità di Paolo Ciabatti : Paolo Ciabatti il futuro di Marquez e la situazione piloti in casa Ducati Marc Marquez si è confermato campione del mondo di MotoGp senza troppi problemi quest’anno: lo spagnolo della Honda è stato autore di una stagione sempre impeccabile, nella quale ha collezionato solo primi e secondi posti a parte uno zero ad Austin. AFP/LaPresse In tanti sognano dunque di avere Marquez nel proprio team e si è tanto parlato di un possibile ...

MotoGp - dal futuro di Lorenzo al rinnovo di Marquez : il presidente della HRC esce allo scoperto : Yoshishige Nomura, boss della Honda HRC, ha parlato sia del futuro di Lorenzo che di quello di Marquez, con cui è già partita la trattativa per il rinnovo La stagione ormai volge al termine e, dopo aver già messo in bacheca due titoli mondiali sui tre in palio, la Honda si concentra sulle prossime stagioni. AFP/LaPresse La posizione di Jorge Lorenzo e Marc Marquez appare al momento salda, stando almeno alle parole di Yoshishige ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - ennesima figuraccia in qualifica davanti ai capi della Honda. Futuro sempre più incerto e addio da non scartare : Jorge Lorenzo, una crisi senza fine. Potrebbe essere il titolo di un film e nel caso del maiorchino sarebbe un horror. ennesima figuraccia nel corso delle qualifiche, quella del cinque volte iridato sul tracciato di Motegi (Giappone), nell’appuntamento di casa della Honda. La RC213V continua ad essere un enigma per l’iberico che, ancora una volta, sarà nelle retrovie, avendo rimediato quasi 3″ (19°) dal compagno di team Marc ...

MotoGp - Puig fa chiarezza : “il futuro di Lorenzo dipende da Zarco? Vi spiego come stanno le cose” : Il team manager della HRC ha parlato dell’arrivo di Zarco sulla Honda LCR e del futuro di Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo continua a faticare in sella alla Honda HRC, rimanendo lontano dai piloti di testa nonostante i piccoli miglioramenti apportati alla moto nelle scorse settimane. AFP/LaPresse Una situazione davvero difficile da gestire sia per il maiorchino che per la scuderia, davvero sconsolata al cospetto dei risultati ...

MotoGp – Capirossi guarda al futuro : “Valentino ci ha aiutati tanto - ma servono nuovi talenti” : Capirossi guarda al futuro: l’ex pilota di MotoGp alla ricerca di nuovi talenti e personaggi ‘alla Valentino Rossi’ Sono iniziati a Trento i quattro appassionanti giorni del Festival dello Sport. Oggi sono stati protagonisti gli uomini delle due ruote, con Ezpeleta e Capirossi che hanno fatto il quadro della situazione, soddisfatti del lavoro e dei risultati ottenuti di stagione in stagione. LaPresse/Daniele ...

MotoGp – Ezpeleta non ha dubbi : “spettacolo? Marquez vince lottando! E sul futuro…” : Ezpeleta pronto a migliorare sempe più la MotoGp: le parole del Ceo Dorna nel corso del Festival dello Sport E’ in corso il Festival dello Sport: quattro giorni dedicati interamente al mondo dello sport, a Trento. Oggi sono stati protagonisti gli uomini del mondo a due ruote, tra cui Ezpeleta e Loris Capirossi. Il Ceo della Dorna ha parlato del fantastico mondo della MotoGp, dello spettacolo che ogni stagione riesce a regalare e ...

MotoGp - Ramon Forcada ‘smonta’ Valentino Rossi : lo spagnolo prospetta un futuro tetro al Dottore : Il capo-tecnico di Morbidelli ha analizzato la scelta di Valentino Rossi di sostituire Galbusera con Munoz, soffermandosi poi sul futuro del Dottore In passato è stato il capo-tecnico di Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, adesso svolge lo stesso ruolo per Franco Morbidelli nel team SIC Petronas. Ramon Forcada è senza dubbio uno degli uomini più esperti del Motomondiale, considerando gli anni trascorsi nel paddock inseguendo vittorie e ...

MotoGp – Vinales avverte la Yamaha - futuro incerto per lo spagnolo : “ognuno sceglierà ciò che reputerà meglio per sè” : Maverick Vinales più sincero che mai: lo spagnolo lancia un avvertimento alla Yamaha sul suo futuro nel team La Yamaha non riesce a brillare ormai da qualche stagione e i piloti iniziano a sentire il peso della frustrazione. Rossi e Vinales stanno vivendo delle stagioni fatte di alti e bassi, ma senza ottenere le soddisfazioni sperate, senza battagliare e senza le speciali vittorie a cui erano abituati fino a poco tempo fa. Alessandro La ...

MotoGp - Marc Marquez comincia a pensare al proprio futuro : la Honda non sta con le mani in mano : I contatti tra il campione del mondo e il team giapponese per il rinnovo sarebbero già partiti, l’annuncio potrebbe però slittare all’anno prossimo Otto titoli mondiali in bacheca, sei in MotoGp di cui quattro consecutivi. Sono numeri pazzeschi per Marc Marquez, che a 26 anni è già entrato di diritto nel gotha del motociclismo. AFP/LaPresse Lo spagnolo ha chiuso i conti con la vittoria in Thailandia, arrivata dopo un bellissimo ...