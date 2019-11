Montalbano | Luca Zingaretti confessa | “Ho la tristezza nel cuore”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 11 novembre 2019): “Faccio rivivere Il commissariocon lanel cuore” Andrà in onda stasera su Rai1 un’altra puntata de Il commissario, con, come sempre in replica. E in attesa dell’appuntamento che la prima rete riproporrà oggi, il protagonista della fiction,, che interpreta Salvo, ha rotto il silenzio con alcune dichiarazioni pubblicate sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia, parlando dei nuovi episodi di, in onda l’anno prossimo. Farò rivivere Salvocon lanel cuore ha dichiarato, riferendosi alla recente scomparsa di Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano che ha sempre firmato i racconti dai quali sono state tratte tutte le puntate della serie, e di Alberto Sironi, storico regista, mancato qualche tempo dopo Camilleri. Il ...

