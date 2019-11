Montalbano in replica l’11 novembre su Rai1 | trama | promo e curiosità su Il sorriso di

Il Commissario Montalbano streaming : dove vedere in tv e replica : Il Commissario Montalbano torna su Rai 1 con i nuovi episodi e le repliche di quelli passati. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv e streaming di ogni puntata o come rivedere la replica degli episodi. TUTTO SU #Montalbano Il Commissario Montalbano: dove vedere la serie in tv e replica La serie di film Il Commissario Montalbano andrà in onda in prima serata su Rai 1 la a partire salle ore 21:10 circa. Sarà possibile ...

Il Commissario Montalbano - in onda la replica de ‘Il gioco degli specchi’ con Barbora Bobulova : Il Commissario Montalbano partire dalle 21.25 su Rai1. Le avventure del Commissario siciliano ricominciano con una replica di un episodio risalente al 2013 nonché il ventiquattresimo della storia televisiva del personaggio inventato dallo scrittore Andrea Camilleri: Il gioco degli specchi. LEGGI: Camilleri: ‘Il successo di Montalbano in tv mi spaventa’ Barbora Bobulova: da Coco Chanel al Commissario Montalbano ...

Montalbano in replica il 4 novembre su Rai1 : trama - promo e curiosità su Il gioco degli specchi : Ancora forte del successo di ascolti della scorsa settimana, torna Il Commissario Montalbano in replica. Stasera, 4 novembre, Rai1 ripropone l'episodio Il gioco degli specchi, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e pubblicato da Sellerio nel 2011. Al suo debutto in prima visione, il 22 aprile 2013, ha conquistato 9 948 000 spettatori e uno share del 35.17%. Il gioco degli specchi comincia in una tranquilla mattinata a Vigata. ...

Il Commissario Montalbano in replica il 28 ottobre su Rai1 : trama - promo e curiosità su Una voce di notte : Anche questo lunedì, Rai1 schiera Il Commissario Montalbano in replica contro la concorrenza delle altre reti. Gli episodi della serie, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, seppur riproposti, sono ormai una garanzia per la rete ammiraglia, che ogni settimana è in grado di vincere la prima serata - lunedì scorso, l'episodio La caccia al tesoro ha conquistato 4.599.000 spettatori pari al 20.4% di share. Riuscirà a battere gli ascolti di ...

Il commissario Montalbano - l'episodio 'La caccia al tesoro' in replica su Rai Play : Si è rinnovato anche questa settimana l'appuntamento con la serie televisiva ispirata ai libri di Andrea Camilleri, "Il commissario Montalbano". Ieri, lunedì 21 ottobre, infatti, la televisione di Stato ha riproposto in prima serata su Rai 1, l'episodio "La caccia al tesoro", appartenente all'ottava stagione e già trasmesso in televisione nel marzo del 2011. Le vicende narrate nell'episodio raccontano le indagini che il commissario sarà ...

Il Commissario Montalbano in replica il 21 ottobre su Rai1 : trama - promo e curiosità su La caccia al tesoro : Torna Il Commissario Montalbano in replica su Rai1. Stasera, 21 ottobre, la rete ammiraglia ripropone l'episodio La caccia al tesoro, tratto dal racconto La sigla presente nel romanzo Un mese con Montalbano, scritto da Andrea Camilleri. Salvo indaga sulla misteriosa scomparsa di una ragazza il cui caso è legato a un folle che cerca di attirarlo con una strana caccia al tesoro, fatta di lettere anonime, sciarade e indovinelli dai risvolti ...

Gli arancini di Montalbano in replica in Tv il 23 settembre su Rai 1 : Le repliche de Il Commissario Montalbano proseguiranno lunedì 23 settembre su Rai 1 in prima serata con il secondo episodio della quarta stagione dal titolo "Gli arancini di Montalbano", trasmesso per la prima volta nel 2002. Si tratta del quarto appuntamento con il ciclo di repliche proposte dalla Rai a partire dal 9 settembre. Per rendere omaggio allo scrittore Andrea Camilleri e al regista Alberto Sironi, entrambi scomparsi quest'estate, la ...

Ascolti tv - Montalbano frena 'Temptation Island Vip' : con Zingaretti Rai1 vince anche in replica : Oltre 4 milioni di telespettatori e il 20% di share per la serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Bene il reality...