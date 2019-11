Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) “Secondo alcuni(che hanno pensato bene di fare un esposto), noi della Stuzzicheria di Mare avremmo fatto costruire una pedana di tale fatta, senza avere preventivamente regolare permesso dal Comune di Livorno (e sicuramente non gratuito)”. Così latà è stata usata come offesa in unshock con cui dei ristoratori livornesi hanno voluto replicare alle proteste dei concittadini per il montaggio di una pedana esterna al loro locale.Il- il cui testo è stato diffuso via social dallo stesso ristorante e poi rimosso - prosegue: “Ora il rammarico che noi abbiamo è questo: purtroppo circa 50-60 anni fa la scienza medica non aveva ancora inventato il Tri Test e l’amniocentesi, altrimenti avremmo volentieri consigliato ai genitori di cui sopra di farla bene e magari ripetere l’esame, e ...

HuffPostItalia : 'Mo******di autoctoni'. Il cartello che offende i disabili scatena la polemica -