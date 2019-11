Moda sempre più green | OVS lancia una collezione eco-sostenibile bambino per WWF

Sempre più cani tatuati : una Moda in costante aumento - a dispetto della salute degli animali : Quello del tatuaggio degli animali è un fenomeno di cui si parla poco, anche se è in discreto aumento rispetto agli scorsi anni. Così – si legge in una nota stampa di AIDAA – se secondo i dati degli studi pubblicati nei giorni scorsi e riportati dai maggiori giornali italiani ci sono circa 7 milioni di italiani tatuati dei quali circa 2 milioni hanno tatuato zampe, immagini di animali, o il nome del proprio compagno peloso, sono ...