“Mio marito è…” Bufera contro Maria Venier | lo ha detto in diretta Figuraccia cosmica

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ogni tanto qualche gaffe la fa persino lei, la regina indiscussa della domenica pomeriggio. Ed è subito, immediatamente,social su Mara. Nel corso dell’intervista a Patty Pravo, carriera da 120 milioni di dischi venduti, la conduttrice di “Domenica In” fa un riferimento agli amici gay: “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un’icona per loro”, la cantante però non afferra il punto: “Eh sì è vero, poi tu sei sposata”, ma lafa una gaffe: “Sono sposata, ma mioè normale…no, nel senso…va beh… ma lui cosa c’entra con questo discorso? Volevo dire che adesso i tuoi amici gay sono diventati la tua famiglia e comunque tu pensa ai tuoi cinque mariti!”. Marasi è corretta subito, ma i social sono insorti. Parole che hanno subito scatenato diversi ...

