Milano | premiate 60 nuove botteghe storiche | la più antica è del 1841 FOTO

Enogastronomia : 16 aziende siciliane premiate alla Golosaria di Milano : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - Successo per la Sicilia alla XIV edizione di ' Golosaria ', la manifestazione milanese vetrina per le tendenze del mondo delle eccellenze enogastronomiche. Sono ben sedici le aziende del gusto dell'isola che sono state premiate nel settore dell’innovazione dal critico ga

Enogastronomia : 16 aziende siciliane premiate alla Golosaria di Milano (2) : (Adnkronos) - Riconoscimento per l’innovazione per il paniere alimentare del distretto dei mercati 'la Vucciria', per il packaging dell’olio dell’azienda agricola Centonze della provincia di Trapani e per l’originale contenitore da asporto per arancini della Cerere Fattore siculo di Adrano. Tra i pr