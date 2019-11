Milano | migliaia alla manifestazione di solidarietà per Liliana Segre FOTOGALLERY

Sequestrata "cocaina rosa" per migliaia di euro : serviva per la Fashion Week di Milano : Cocaina, ma di colore rosa. Da vendere nei locali della movida milanese. Due uomini, di 33 e 36 anni, sono stati arrestati per spaccio a Milano. Gli agenti del commissariato, attraverso un’attività di indagine, sono risaliti all’appartamento dove abitavano i due arrestati trovando, oltre a cocaina, ecstasy, hashish e marijuana, anche 18 grammi di “cocaina rosa”. Il materiale per il confezionamento era in ...

Milano - migliaia di animalisti in piazza con l’On. Brambilla : “Cani e gatti come membri della famiglia e fisco leggero” : La rapida approvazione della pdl Brambilla che consente l’iscrizione degli animali nella famiglia anagrafica, la riduzione degli oneri fiscali a carico dei proprietari e un serio impegno per la tutela dei diritti degli animali, tutti, e in particolare il rapporto con quelli d’affezione. Sono le principali richieste di chi ha partecipato alla manifestazione “I nostri animali: una questione di famiglia”, che si è tenuta oggi a Milano, promossa ...

Sciopero per il clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...