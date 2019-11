Milano | guardia giurata accoltella per ' gioco' un collega alla schiena vicino al Duomo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Episodio controverso ieri pomeriggio a, precisamenteal, dove unadi 30 anni hato un24enne. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare si sia trattato di unfinito male. I due, infatti, sono stati concordi nel dichiarare agli agenti della Polizia di Stato che stessero solo facendo un, e che quindi si è trattato di un incidente che non era assolutamente previsto. Fatto sta che il 24enne è rimasto gravemente ferito alle spalle e per questo è stato trasportato presso l'ospedale Fatebenfratelli, dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Il suoè stato comunque denunciato a piede libero dall'autorità giudiziaria per lesioni aggravate. In un primo momento era stato addirittura fermato. Polizia conferma l'episodio Le relative indagini degli inquirenti hanno confermato che non si è trattato ...

