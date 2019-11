Milan | Xhaka sarebbe l' obiettivo principale per il centrocampo a gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019) Mancano meno di due mesi all'apertura del mercato invernale ma ilpensa già a quali saranno i possibili arrivi. La societàese dovrà cercare profili di qualità in grado di rilanciare la squadra che in questo inizio di campionato ha deluso molto le aspettative. Uno degli obbiettivi principali della coppia Boban-Maldini sarà quello di regalare a Stefano Pioli un centrocampista che possa fare la differenza, dato che Frank Kessie non ha soddisfatto le aspettative del club che addirittura vorrebbe mettere l'ex Atalanta sul mercato (su di lui cigià l'interessamente di Leicester e Wolverhampton). Il giocatore individuato dalla società per sostituire proprio Kessie,Granitcentrocampista dell'Arsenal che potrebbe essere il profilo appropriato per la squadraese. ...

